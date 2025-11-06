韓國中小企業拖欠率創金融危機後新高，無力償債企業數量激增

“我們供貨的企業破産了，收不到貨款。貨款拖欠太多，連具體拖欠了多少都不知道。”5日，在位于京畿道始興市的國內最大鋼鐵流通園區“鋼鐵樂園”見到的壹家鋼鐵制造中小企業的代表金某訴苦說，資金困難非常嚴重。金某坦言：“從兩年前開始，連大約3000萬韓元的稅款都交不起，因此也無法獲得追加貸款。”美國關稅不確定性、中國低價供應過剩以及內需不振等因素疊加，導致制造中小企業的資金困難加劇。中小企業銀行拖欠率也飙升至金融危機水平。中小企業貸款比重較高的企業銀行今年第三季度（7月至9月）貸款拖欠率爲1%，創下自金融危機爆發的2009年第壹季度（1.02%）以來的最高值。僅就第三季度企業貸款來看，拖欠率爲1.03%，是自2010年第三季度（1.08%）以來15年來的最高水平。企業銀行的中小企業貸款比重占整體信貸的82.9%。企業銀行相關人士解釋說：“這是積極支持經營條件不佳的中小企業、小工商業者的結果，”並稱“正在建立健全性管理體系，實施多方面的拖欠減少方案”。四大商業銀行（KB國民、新韓、韓亞、友利）的中小企業貸款拖欠率今年第三季度平均爲0.53%，創下2017年第壹季度（0.59%）以來的最高值。內需不振加劇的地方五大銀行（BNK釜山、慶南、iM銀行、光州、全北）拖欠率更爲嚴重。這些銀行今年第三季度中小企業貸款拖欠率爲1.1%，是商業銀行的兩倍以上。中小企業拖欠率上升，意味著資金困難加劇到無法按時償還貸款本金和利息的程度。這不僅加劇運營資金短缺和經營困難，還可能波及整個實體經濟。中小風險企業研究院中小企業政策研究室室長盧敏先（音）表示：“如果作爲國家經濟根基的中小制造企業垮掉，可能會對國家經濟造成打擊，”並稱“應提供政策資金支持中小企業堅持到經濟複蘇階段，並支持技術開發。”申武慶記者、始興=朱賢宇記者 yes@donga.com、woojoo@donga.com