LG化學與中國石化攜手開發下壹代電池

LG化學與中國最大化工企業中國石化攜手，開始開發下壹代電池——鈉離子電池材料。4日，LG化學表示，已于上月30日與中國石化簽署了共同開發鈉離子電池核心材料的協議。兩家公司計劃共同開發鈉離子電池的核心材料正極材料和負極材料等，並著手構建穩定的供應鏈和確保成本競爭力。計劃以全球儲能系統（ESS）及普及型電動汽車市場爲目標，多元化鈉離子電池業務模式，並將在環保能源及高附加值材料領域擴大合作範圍。鈉離子電池的核心材料鈉比锂更容易獲取且價格低廉。此外，據稱與磷酸鐵锂（LFP）電池相比，其在低溫下性能下降較少，在充電速度和安全性方面也表現優異。因此，有預測稱，鈉離子電池市場規模將從今年的10GWh（吉瓦時）增長至2034年的292GWh。特別是，中國預計到2030年將占據全球鈉離子電池制造量的90%以上，因此被視爲主要生産基地。LG化學的戰略是利用中國石化的原料和工藝能力及資源可及性，積極攻占全球電池材料市場。據悉，中國石化也計劃通過與韓國大企業的合作，謀求向美國等全球市場擴張。韓中在電池領域的合作持續進行。LG化學于2018年與中國钴冶煉企業浙江華友钴業合資，在中國建立了前驅體工廠和正極材料工廠。浦項FutureM也于今年9月與中國前驅體企業CNGR簽署了推進磷酸鐵锂正極材料業務的諒解備忘錄（MOU）。李棟勳記者 dhlee@donga.com