曾出席平昌冬奧會的朝鮮金永南逝世 享年97歲

在朝鮮金日成、金正日、金正恩三代領導人時期于外交領域發揮核心作用的朝鮮最高人民會議常任委員會前委員長金永南于3日逝世。韓國統壹部長官鄭東泳4日就金永南表示，“他爲開啓南北對話作出了貢獻”，並致以哀悼。朝鮮官媒《朝鮮中央通訊社》當天稱，“在我們黨和國家的強化發展史上留下卓越功績的老壹代革命家金永南同志以97歲高齡結束了高貴的壹生。”通訊社稱，金永南自去年6月起因大腸癌在病床上接受治療，死因爲“癌性中毒導致的多髒器衰竭”。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩于當天淩晨1時前往金永南靈柩安放的平壤普通江區域西將會館進行吊唁。金永南的葬禮將以國葬形式舉行。從20多歲起作爲正統外交官活動的金永南，從金日成主席至金正恩委員長，三代均受重用。他于1983年擔任政務院副總理兼外交部長，1998年至2019年擔任“權力序列第二號”的最高人民會議常任委員會委員長（相當于國會議長）。2018年2月平昌冬季奧運會時，他曾與當時的勞動黨副部長金與正壹同訪問韓國，會見了文在寅總統。鄭東泳長官當天通過哀悼文表示，“獲悉金永南的噩耗，謹表哀悼。”他接著稱，“金永南在2018年平昌冬季奧運會時率領朝鮮代表團訪問韓國，爲開啓南北對話作出了貢獻”，“謹祈逝者冥福，並向遺屬和朝鮮相關人士致以慰問。”韓國政府過去在延亨默國防委員會副委員長、林東玉統壹戰線部長、金養建統壹戰線部長逝世時，曾發送傳統形式的唁電。權五赫 hyuk@donga.com