“人工智能大轉型浪濤襲來，韓國面臨生死危機”

李在明總統4日在爲說明明年預算案而進行的國會施政演說中表示：“在從未經歷過的國際貿易、通商秩序的重組和人工智能大轉型的浪濤面前，面臨着謀求國家生存的生死攸關的危機。”李在明當天請求國會迅速處理政府成立以來的第一個正式預算——728萬億韓元規模的預算案，並反覆強調這是擺脫韓國所面臨危機、以人工智能爲中心的未來應對預算。李在明當天在國會上強調：“明年是開啓人工智能時代、爲大韓民國新百年做準備的歷史出發點。明年的預算案就是開啓人工智能時代的大韓民國的第一個預算案。”他表示，“爲了躋身人工智能三大強國，我們編制了10.1萬億韓元的轉型”，強調將集中投資實現“實質性人工智能”先導國家、人才培養和核心基礎設施建設。李在明表示：“爲了克服受非法戒嚴餘波而加劇的民生經濟寒流，5個月來我們做好了非常之決心應對，好在我國經濟正在擺脫危急狀況。”“就此滿足或安於現狀，絕非我們所處的情況所允許。在人工智能時代，如果晚一天，就會落後一代。”對於以人工智能、研發爲中心的擴張性財政基調，李在明表示，“爲了不浪費一分錢預算，做出了努力”，強調削減了歷代最大規模的27萬億韓元規模的支出。李在明強調：“政府將以開放的姿態傾聽國會的提案。將隨時接受好的方案。”他望着沒有參加施政演說的國民力量黨議席說，“有點空虛啊”。特檢組前一天針對涉嫌妨礙“解除戒嚴表決”的國民力量黨前院內代表秋慶鎬申請了拘捕令，國民力量黨當天對此表示抗議，並抵制了施政演說。國民力量黨在李在明抵達國會時，在本廳大廳臺階上舉行了譴責大會。該黨還在非公開議員全體會議結束後發表的聲明中反對稱：“對在野黨領導人級人士的丟臉式調查是反憲法的在野黨鎮壓政治報復。”該黨代表張東赫在議員全體會議上表示：“現在是戰爭。現在是我們必須齊心協力把李在明政權拉下馬的時候了。此次施政演說必須成爲最後的施政演說。”申圭鎭 newjin@donga.com