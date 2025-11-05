要在移交作戰指揮權和調整美軍作用之間找到同盟的均衡點



美國國防部長赫格塞思4日在韓美安全磋商會議結束後表示：“守護韓國的意志非常明確。與此同時，有必要提高應對區域內其他緊急事態的靈活性。”這是在要求兩國就擴大駐韓美軍的戰略靈活性進行協調。據悉，韓美將在隨後公開的安全磋商會議聯合聲明中表示，就“加快移交戰時作戰指揮權的努力”達成了一致。前一天舉行的韓美聯合參謀本部議長間軍事委員會就戰時作戰指揮權移交問題評價稱取得了“有意義的進展”，並就韓美同盟“超越韓半島，爲地區遏制力作出貢獻”達成了共識。此次安全磋商會議是以此前兩次韓美首腦會談上達成協議的“同盟現代化”爲基礎，兩國具體討論防衛目標、戰略和計劃的場合。同時，這也是就美國最近結束的特朗普第二期新“國家防衛戰略”和韓國新政府的國防政策基調進行對接的機會。其結果，韓國通過增強自身軍事力和加快戰時作戰指揮權的移交，主導對朝傳統防禦，美國則提供對抗朝核的延伸威懾力，同時調整駐韓美軍牽制中國的作用，雙方都大致調整了方向。



不過，這種同盟現代化的具體速度和作用分擔路線圖交給了“通過兩國間坦誠對話的有效應對”。儘管韓美再怎麼誇耀“鐵桶同盟”“模範同盟”，但由於地緣政治處境和力量差異等各種因素，兩國之間不可能沒有分歧。特別是，如果戰時作戰指揮權移交給韓國軍隊，駐韓美軍的作用得到調整，就有可能引發美國撤兵的憂慮，最終很容易成爲同盟間的裂痕和摩擦因素。



真正同盟的力量在於，在照顧各自處境的基礎上，相互協調意見，尋找能夠相互諒解的均衡點。與其爲了移交戰時作戰指揮權而先制定不合理的時間表，不如爲滿足韓美現有協議的條件而一步一步地加以鞏固，同時努力制定安全措施，即使擴大駐韓美軍的作用，也要避免與我們的意志無關地捲入地區紛爭。

