ADHD治療劑處方集中于大峙和盤浦等補習班密集區

首爾江南區和瑞草區、京畿道城南市盆唐區等補習熱區，注意力缺陷多動障礙（ADHD）治療劑處方量較多。3日，國民健康保險公團于上月31日在韓國保健經濟•政策學會秋季學術大會上發表了包含上述內容的研究結果。研究團隊分析了用作ADHD治療劑的派醋甲酯（Methylphenidate）的使用量。派醋甲酯在服用時能提升多巴胺水平，具有暫時提高注意力的效果，因此被稱爲“學習好藥”或“提高注意力藥”。去年，派醋甲酯處方人數比2007年增加了4倍，達到32.7萬余人。從年齡段來看，從2007年到去年，青少年處方人數最多；以去年爲准，7歲、13歲、16歲、24歲首次接受處方的人數激增。推測這些年齡分別與小學、初中、高中的入學年齡相符。派醋甲酯處方量多的地區集中在高收入人群多、補習熱高的地區。全國範圍內，處方量依次爲首爾江南區和瑞草區、京畿道城南市盆唐區、首爾松坡區和龍山區。在首爾市內各洞中，江南區大峙洞、瑞草區盤浦洞、松坡區蠶室洞、江南區逸院洞去年按人口比例計算處方量較多。研究團隊表示：“對于在正常發展過程中，本應通過成長階段克服的課題，依賴藥物的傾向正在加強，需要社會討論和制定對策。”另外，去年國民中10人中有8人曾處方消化器官藥品，人均年處方量達165粒。國民健康保險公團在當天的學術大會上發表了分析消化器官藥品主要用途外使用模式的結果。公團指出：“在感冒等情況下，慣例性地壹並處方消化器官藥品，導致過量服用引發的安全問題，同時給健康保險財政帶來負擔。”趙維拉記者 jyr0101@donga.com