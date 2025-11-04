特朗普：“美國擁有能摧毀地球150次的核武器……看看能不能啓動，得進行試驗”

美國總統特朗普表示：“朝鮮將繼續進行核試驗。俄羅斯和中國雖然沒有公開，但正在進行（核試驗）。”他宣佈美國也將重啓中斷33年的核試驗。他在2日（10月31日事先錄製）公開的哥倫比亞廣播公司《60分鐘》訪談中表示：“製造核武器而不進行試驗，這像話嗎？我們應該試驗一下它還能不能動。”此前的10月30日，他在釜山與中國國家主席習近平舉行美中首腦會談1小時前突然宣佈重啓核試驗。分析認爲，特朗普之所以接連發表核試驗言論，是因爲中國、俄羅斯的核威脅程度正在提高，因此有必要展示美國的壓倒性核戰鬥力。但也有人擔心，如果美國重啓核試驗，可能會引發主要國家的核軍備競賽。特朗普10月30日發表重啓核試驗的發言後，俄羅斯表示，“如果有人違反暫停（核試驗），俄羅斯將作出相應應對”，表明了不會從核競爭中退縮的意思。● “中俄正在地下進行核試驗”“我們擁有足以摧毀地球150次的核武器。”特朗普在接受哥倫比亞廣播公司採訪時，就美國的核力量水平作出了上述表示。他還說：“我使用‘實驗’一詞，是因爲俄羅斯宣佈將進行核試驗。俄羅斯進行核試驗，中國也在進行核試驗。只是他們不公開而已。”他還主張：“他們（俄羅斯、中國）在地下深處進行了試驗，外界無法確定到底發生了什麼事情。”他是在強調，美國重啓核試驗是因爲中俄加強核戰鬥力的動向。此前，俄羅斯10月26日宣佈成功發射新型核動力巡航導彈“佈列維斯特尼克”，3天后又宣佈成功進行可搭載核武器的水下無人機“波塞冬”的試驗。特朗普主張，俄羅斯已經超越了單純以搭載核武器或以核爲動力的武器試驗的水平，正在進行祕密核試驗，預計將引起軒然大波。俄羅斯沒有正式承認核試驗的事實。也有分析認爲，特朗普的核試驗信息是針對最近快速加強核戰鬥力的中國。特朗普最近對中國表示警惕，稱“四五年內（核武器）會增加太多”。據美國智庫戰略與國際研究中心透露，中國的核武器擁有量從2020年的300枚增加到2025年的約600枚。預計到2030年將達到1000座。對此，也有觀點認爲，特朗普政府今後可能會以多種方式把核裁軍作爲向中國施壓的籌碼。● 朝鮮可能會進行“沒有實際爆炸”的核試驗如果美國進行核試驗，將採取沒有實際爆炸的方式。美國政府負責核武器事務的能源部長克里斯·賴特當天在接受福克斯新聞臺採訪時表示：“我們談論的試驗是系統測試，這被稱爲‘非臨界爆炸’。”核爆炸是核裂變過程中釋放的中子引發另一個核裂變的連鎖反應的結果，爲了不讓這種連鎖反應發生，將調節核物質的量等。在這種情況下，即使沒有核爆炸，也可以測定核武器性能等。有人擔心，如果美國重新進行核試驗，可能會給其他有核國家進行核試驗的理由。戰略與國際研究中心預測稱：“如果美國重返核試驗，其他國家也會緊隨其後，這將爲中國的核能力擴張作出更大的貢獻。”此外，對於如果中國對臺灣採取軍事行動，美國是否會防禦臺灣的提問，特朗普迴避正面回答稱：“如果發生那件事，就會知道。”他說：“習主席和親信們一直公開表示，‘在特朗普擔任總統期間，我們絕對不會採取任何行動’。因爲他們知道結果是什麼。”華盛頓=申晉宇記者、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com