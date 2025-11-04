前陸軍特戰司令：“尹錫悅要求：抓住韓東勳，哪怕開槍也要弄死他”

前陸軍特戰司令官郭種根在前總統尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂案審理中作證時說：“（尹錫悅）說，抓住國民力量黨代表韓東勳。哪怕開槍也要弄死他。”首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官池貴淵）3日審理尹錫悅案，郭種根3日作爲證人出席審理，他在尹錫悅親自訊問的過程中表示：“您（尹錫悅）點了前（時任）國民力量黨代表韓東勳和部分政治人士的名字，讓人把他們抓到你面前來。您還說，哪怕開槍也要弄死。”尹錫悅就去年10月1日國軍日活動之後在官邸舉行的晚餐，訊問郭種根：“當時不是喝了燒啤炮彈酒嗎？難道沒有喝很多酒嗎?”“當時不是談論時局的時候吧?”郭種根回答稱：“原本我去檢方時也沒有說這個，您既然把話說到這個程度，那我就說說吧。”他不僅提到尹錫悅提及韓東勳名字的事實，還陳述稱，“我還記得，您在不離前後的情況下還說了‘緊急大權’的話”。尹錫悅聽着郭種根的陳述，還笑出了聲。尹錫悅方面就郭種根的證言反駁稱，“完全不是事實”。此外，因涉嫌從統一教收受1億韓元非法政治資金而被拘留起訴的國民力量黨議員權性東當天在首爾中央地方法院刑事協議27部（部長審判員禹仁成）審理的涉嫌違反《政治資金法》的第一次公審中，身穿藍色正裝和白色襯衫出席了審理。他的左胸前佩戴着寫有收容號碼“2961”的徽章。對於法庭提出的職業問題，權性東答稱“是國會議員”。當天，與權性東關係密切的國民力量黨議員尹漢洪等也出席了旁聽席。權性東方面對嫌疑全面否認，說：“2022年1月在首爾市汝矣島一家中餐館會見了前統一教世界本部長尹永浩，但沒有收受1億韓元。”相反，尹錫悅夫人金建希特檢組（特別檢察官閔中基）主張：“被告人作爲被稱爲‘尹錫悅核心官員’的5選國會議員，2021年12月29日首次會見尹永浩，對方提議對總統選舉予以支援。從尹永浩那裏得到了參加統一教活動、如果國家層面支援統一教，將在總統選舉中提供支援的約定，並得到了1億韓元的政治資金。”特檢組表示：“該事件是政治權力和宗教團體勾結的干政行爲，作爲其起點被告人收受了1億韓元。”特檢組當天表示，金建希出於人事請託收受高價貴金屬等的所謂“賣官賣職疑惑”事件，將於本月內傳喚金建希和尹錫悅進行調查。呂根鎬記者 yeoroot@donga.com