三星電子與現代汽車借AI半導體合作拓展增長空間

2025年慶州亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議落幕後，本次會議對韓國産業界産生的影響引發廣泛關注。多數觀點認爲，“人工智能（AI）半導體”成爲最大受益領域。此外，此前令商界深感不安的韓美關稅協商與中美貿易爭端在會議期間取得階段性成果，也被視爲積極因素。●半導體•AI基礎設施•汽車成APEC受益産業2日，商界相關人士指出，半導體産業是本次APEC峰會期間的最大受益行業。全球領先人工智能半導體企業英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勳與三星電子會長李在镕、現代汽車集團會長鄭義宣舉行“炸雞啤酒”會晤強化“民間AI聯盟”，並決定向韓國供應26萬張當前緊缺的英偉達圖形處理器（GPU）。英偉達同時宣布將深化與三星電子和SK海力士等韓國半導體企業的合作。通過大規模采購人工智能芯片制造必需的高帶寬內存（HBM）以及DRAM、NAND閃存等核心部件，該公司計劃進壹步加強“AI工廠”業務布局。三星電子不僅基本確定向英偉達供應新壹代高帶寬內存“HBM4”，更被證實正在開發英偉達機器人用應用處理器，由此躍升爲本次會議最具代表性的受益企業之壹。隨著與英偉達、亞馬遜雲服務（AWS）等全球人工智能企業的合作取得實質性進展，預計數據中心等人工智能基礎設施産業也將顯著受益。韓國國內引進的英偉達GPU絕大部分將投入人工智能數據中心建設。汽車與機器人産業同樣被列爲受益領域。現代汽車集團獲得英偉達5萬張新型圖形處理器供應，軟件定義汽車、自動駕駛及機器人研發等未來業務將獲得新動力。現代汽車方面表示：“依托英偉達人工智能推理模型與軟件平台，有望全面提升車輛功能與性能。”會議期間美國將韓國汽車關稅稅率從25%下調至15%，中國政府暫緩擴大稀土出口管制措施，這些動向也對國內汽車行業形成利好。造船業因美國總統唐納德•特朗普批准核動力潛艇建造計劃而受到關注。在上月30日加拿大600萬億韓元規模潛艇項目最終決策前夕，馬克•卡尼總理視察韓華海洋巨濟造船基地，業界分析認爲韓華海洋迎來“雙重利好”。●鋼鐵與石油化學行業未能把握反彈機遇相較之下，鋼鐵行業仍未能擺脫“低迷秋季”。在美國與歐盟（EU）接連將關稅稅率上調至50%，且中國低價傾銷持續的三重壓力下，本次會議未出台任何緩解行業困境的特殊措施。有觀察指出，APEC峰會期間關于加強氣候監管的討論日益活躍，煉油與石油化學等碳排放量較高的産業因此受到沖擊。世宗大學經營學系教授金大中（音）評價稱：“對于供應全球80%內存半導體的韓國而言，與英偉達深化合作具有重大意義”，“會議期間韓美關稅協商進入收官階段，産業發展的不確定性得以消除，這些都應予以積極看待。”李棟勳記者、李元舟記者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com