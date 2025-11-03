美國：“中國決定撤銷造船-海運領域的報復”……期待解除“讓美國造船業更加偉大”制裁

美國白宮表示，以慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，根據10月30日在釜山舉行的美中首腦會談協議內容，中國將撤銷海上、物流、造船產業相關對美國的報復措施。最近在對美投資及合作過程中被中國政府指定爲禁止交易對象的造船企業韓華海洋能否擺脫相關制裁備受關注。白宮當地時間1日通過情況說明書公開了美中首腦會談的貿易協議細節。根據情況說明書，中國決定取消爲報復美國以《貿易法》第301條爲依據推進對中國海上、物流、造船產業進行調查而實施的措施，並解除對多家海運企業實施的制裁。此前，中國10月14日將韓華費城造船廠、韓華造船、韓華海洋美國國際、韓華造船控股、HS美國控股等韓華海洋5家在美子公司列入禁止與中國交易的制裁對象。理由是這些企業協助了美國貿易代表部的第301條調查。但是，根據此次美中首腦會談上達成的兩國貿易議題協議，預計中國在海上、物流、造船產業領域的相關制裁將被取消，韓華海洋也將取消制裁。不過，韓華海洋表示：“目前尚未確定或收到相關內容。”白宮還在情況說明書中表示，中國承諾△取消對稀土和重要礦物的出口管制△結束對美國半導體和主要企業的報復△恢復進口美國產大豆等農產品△切斷芬太尼製造原料流入美國等。美國也計劃推進△把涉芬太尼對華關稅下調10個百分點△推遲一年對海上、物流、造船領域的制裁等。白宮表示：“美國將根據301條款與中國進行磋商，同時爲搞活美國造船產業，繼續與韓國、日本進行歷史性合作。”這一表態再次強調了韓美造船合作即所謂的“讓美國造船業再次偉大”項目的重要性。紐約=林羽善記者、李元周記者 imsun@donga.com、takeoff@donga.com