韓中“加強戰略溝通”，尋求改善關係的突破口

韓國總統李在明和中國國家主席習近平在1日舉行的首次首腦會談上，就加強旨在改善韓中關係的戰略溝通達成了協議。兩國首腦簽署70萬億韓元規模的貨幣互換協議，並決定加快韓中自貿協定第二階段磋商。有分析認爲，因美中戰略競爭和反華情緒擴散而陷入最糟糕的韓中關係，有可能以習近平時隔11年再次訪韓爲契機，走上恢復軌道。但也有人指出，韓國核動力潛艇引起擔憂，已經成爲首腦會談的議題，會成爲韓中關係的新變數。習近平在會談開場白中強調：“中韓是搬不走的重要近鄰，也是密不可分的合作伙伴。”中國媒體中央電視臺報道說，習近平提出了加強戰略溝通、加強經濟合作等利益紐帶、改善國民感情等促進民心溝通、通過多邊合作實現和平發展的四項建議。習近平當天在公開發言中先後9次強調合作。習近平在尹錫悅政府時期的2022年11月首腦會談上也提議加強戰略溝通，但此後隨着韓中關係的急劇惡化，高層定期溝通等告吹。李在明強調：“目前韓中經濟合作結構正在從垂直結構轉變爲水平合作結構，在這種情況下兩國間的互惠結構應該得到進一步發展。”韓中兩國簽署延長貨幣互換合約，並着眼韓中自貿協定第二階段磋商就加強服務、貿易交流合作等簽訂了諒解備忘錄。韓國政府人士稱，在當天的會談中，李在明對核動力潛水艇進行了解釋，稱它搭載的不是核武器而是常規武器，是具有防禦性質的戰鬥力。中國此前表示擔憂的核潛艇推進計劃被列入了首腦間的議題。對於朝鮮無核化也出現了溫差。韓國國家安保室長魏聖洛表示：“（李總統向習主席表示）希望中國在實現朝鮮無核化方面發揮建設性作用。”“中方雖然表示願意就韓半島的和平穩定進行合作，但一致認爲，爲了重啓對話，美朝對話非常重要。”中國最近沒有提及無核化。此外，亞太經合組織（APEC）峯會1日通過《慶州宣言》《人工智能倡議》《應對人口結構變化共同框架》後閉幕。亞太經合組織通過包含人工智能共同願景的文件尚屬首次。申圭鎮記者、北京=金哲中記者 newjin@donga.com、tnf@donga.com