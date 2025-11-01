人工智能時代仍在追尋詩的藝術家們



“山林”樂隊的金昌勳將於下個月舉行人生第一次個人演唱會。他是“山林”樂隊三兄弟的老二，是主唱兼貝斯手。在他的演出中，“山林”樂隊的歌曲只有《回憶》和《獨白》這兩首。剩下的部分是從金昌勳最近5年間製作的1000首“詩曲”中篩選出的21首。



從“詩曲”這個詞便可推測出，這場演出並非像搖滾樂隊那樣站着、隨節奏搖擺着聆聽的表演。演出地點“巨巖藝術廳”是擁有144個座位的古典音樂廳。金昌勳表示，演唱會大致分三部分，希望以中間不鼓掌的形式來安排整場演出。



“如果每首歌曲都鼓掌，就會分散注意力。希望演唱會能成爲觀衆專注品味歌詞的機會。”



金昌勳5年前讀完鄭顯宗（音）的詩《來訪者》後，每天爲一首韓文詩譜曲，創作出了“詩曲”系列作品，其中蘊含着迫切的情感。“山林”樂隊從1977年到1997年共發行13張專輯，對當時的青年文化產生了巨大影響。《回想》《獨白》《我的心是荒原》《山爺爺》等是“山林”樂隊的代表曲目，Sand Pebbles的《我該怎麼辦》和金完宣的《今晚》也是他的作品。



但金昌勳大學畢業後移居北美，以事業和職場生活維持生計長達30年，10年前纔回到韓國。他說：“能憑藉我的意志來塑造自我的時間已經不多，我感到非常焦慮。”他表示，正是那種想找回“非公司職員、非商人”的“自我認同感”的迫切心情，讓他走向了詩。



去年在美國紐約大都會美術館展示大型設置作品《翻譯的陶瓷》的美術家李秀景（音）從4月始每天也在寫詩。他用破碎的陶瓷、金箔石等無聲的事物講述自己的故事，每天用鉛筆在白紙上寫下浮現的想法。他說，不在意語法或表達是否正確，只是立即寫下來。這樣做，可以回顧像噴泉一樣涌出的想法，逆向追蹤心情。他還談到了“人工智能時代”。



“最近都不再讀長篇文章，說話也變得簡短，即使使用聊天GPT，所有東西也都被磨平成以便利爲中心的樣子。所以寫詩才更爲重要。有一種危機感，如果個體不以閃亮的個性生存下去，就會不知不覺地被算法所吞噬。



李秀景每天通過寫詩做的事情，也是與“自己的心”相遇。



有趣的是，兩位藝術家雖然都不是以詩爲本業，卻都能放下完美主義，每天通過爲詩譜曲或親自寫詩的方式觀照自己。在日新月異、萬物瞬息變化的當下，藝術家們窺視自己的內心深處，期待新的發現。李秀景將在1日開幕的臺北雙年展上朗誦自己創作的詩作。金昌勳則希望品味“詩歌”的觀衆能感受到什麼呢？



“我是對過去的時間有很多悔恨的人。如果將這種心意坦率納入其中“詩曲”能給大家帶來一絲慰藉，該是多幸運啊！所見並非全部。你所經歷的悲傷和痛苦，是每個人都會有的。活到現在，我才明白了這一點。”

