李在明-習近平今日會談……實用外交需要扣上的“最後一個釦子”



中國國家主席習近平31日在慶州亞太經合組織（APEC）峯會上強調自由貿易和多邊主義，並提議“建立亞太經濟共同體”。中國出面提倡的是長期以來由美國支撐的自由貿易秩序。美國總統特朗普沒有參加亞太經合組織大會，而是在前一天離開，習主席實際上成爲了此次會議的主賓。對韓國進行國事訪問的習主席最後一個進入會場，受到了李在明總統的迎接。



李總統和習主席將於1日召開首腦會談。這是習主席時隔11年再次訪韓，也是與李總統的首次會談。此次會談將着重確認改善兩國關係和恢復信任的重要性。此前，韓中關係因中國針對薩德的報復措施而冷卻以來，“限韓令”仍未解除，再加上東北亞的“韓美日對朝中俄”對抗格局不斷深化，關係改善緩慢。



更何況在韓中之間，中國在西部海域暫定措施水域內設置非法構築物和韓國國內反華情緒擴散等日益敏感的懸案正在堆積。再加上韓美首腦29日達成協議的建造核動力潛艇，也有可能成爲韓中關係新的緊張因素。中國外交部已經對韓美表示警惕，稱“應切實履行核不擴散義務”。應該強調的是，在朝鮮公然開發核潛艇的情況下，這是韓國理應採取的安保措施。



李總統以此次亞太經合組織會議爲契機，通過韓美、韓日、韓中的連鎖首腦會談，新政府的“以國家利益爲中心的實用外交”真正接受考驗。繼韓美戲劇性地達成了長期拖而不決的關稅談判後，又解除了引進核潛艇和確保和平利用核能的權利的門閂。韓日之間也在與新任日本首相的首次會談中，爲持續此前構建的未來指向性合作基調奠定了基礎。現在，與習主席的會談將成爲實用外交的最後試驗。



世界“兩大巨頭”的領導人在一個離開一個來到韓國的交叉點上進行了100分鐘的會面，決定停止此前不斷擴大的貿易戰爭，實現“停戰”。但是，今後美中霸權之爭只能全方位進一步激化，而韓國必須生活在這中間。李總統表示，將以韓美同盟爲基礎，好好處理韓中關係。無論是對韓國唯一的同盟國還是最大貿易對象國，都不能只說“thank you（謝謝）”和“xiexie（謝謝）”。該提的要求得提，該說的話要說明白。

