納萊馬魯地處空軍基地與跑道環繞之中，警衛移動優勢明顯

30日，在釜山江西區金海國際機場內的軍事設施“納萊馬魯（音）”舉行了美中首腦會談，該設施因此引發關註。據韓國機場公社等透露，當天上午，美國總統唐納德•特朗普和中國國家主席習近平會晤的納萊馬魯是金海機場內空軍第5空中機動飛行團的貴賓接見設施。該設施於2005年釜山亞太經合組織（APEC）首腦會議前夕耗資20億韓元建成，名稱是空軍的“機翼（翅膀）”和意為休息處的“地板”的合成詞，是乘飛機入境的貴賓短暫停留的空間。建築為單層（約700平方米•212坪），仿韓屋的人字形山頂設計，內部設有接見室、出入境•檢疫室、隨員等候室、通信室等。該設施被空軍基地和跑道包圍，外部難以接近，且可從跑道直接進入，有利於保安和路線安排。韓國機場公社相關人士表示：“無需經過機場航站樓即可直接移動，適合作為會談場所。”納萊馬魯在2005年APEC、2019年韓國-東盟特別首腦會議中也曾作為貴賓接見空間使用。不過，竣工20年後，外觀陳舊、設施老化，被指不適合作禮賓室。因此，今年初通過翻修，更換了內外材料，加強了保安設備。外媒也對會談場所表現出高度關註。香港《南華早報》（SCMP）報道稱：“此前雖然也有中國領導人通過美國空軍基地參加重要會議的先例，但在軍事基地內部舉行首腦會談尚無前例。”釜山=金華英記者 run@donga.com