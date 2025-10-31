美中首腦舉行100分鐘的“釜山談判”……暫停貿易戰

美國總統特朗普和中國國家主席習近平以慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，30日舉行首腦會談，決定緩和針對對方的強硬貿易措施。美國決定把以對合成毒品芬太尼管制不力爲由向中國徵收的關稅從20%下調至10%，中國決定暫緩最近宣佈的大幅加強稀土出口管制的措施。在美中貿易戰爭不斷擴大的情況下，兩國似乎暫時收回了針對對方的致命武器，進入了“停戰”狀態。兩位領導人沒有討論被視爲最敏感的安全議題的“臺灣問題”。這是特朗普和習近平自2019年在日本舉行的二十國集團（G20）峯會爲契機舉行首腦會談後，時隔6年零4個多月再次面對面坐下來。隨着兩位首腦通過直接談判達成協議，避免極端矛盾，一直對世界經濟造成巨大負擔的中美貿易戰暫時進入了鬆一口氣的局面。但也有觀察人士說，雙方沒有達成從根本上解決兩國貿易矛盾的協議，而且潛在的危險因素也很多，因此美中貿易戰爭隨時都有可能再次點燃。美中兩國首腦當天在釜山金海機場空軍基地內的會見場所“翼峯樓”，在幕僚們陪同下進行了1小時40多分鐘的大範圍會談。會談結束後立即踏上回國之路的特朗普在總統專機“空軍一號”上對記者們表示：“因爲從中國進口的芬太尼，曾徵收了20%的關稅，但決定將關稅降低到10%。這立即生效。”他還強調：“稀土資源已經全部解決。現在這個障礙物已經消失。”美國貿易代表格里爾也表示：“中國決定繼續供應稀土資源。這是非常重要的事情。”特朗普說，中國還將立即購買大量美國大豆和其他農產品。不過，特朗普暗示，美國產半導體對華出口不會大幅放寬限制。他說：“英偉達將與中國進行協商，‘布萊克韋爾’（英偉達開發的尖端半導體）沒有包括在討論之中。”就臺灣問題，特朗普表示，“完全沒有討論”。分析認爲，雙方爲了順利進行貿易談判，故意沒有涉及臺灣問題。在當天的會談中，特朗普的訪華計劃也具體化。他表示：“決定明年4月訪問中國。之後習主席將訪問美國。”此外，在首腦會談前的發言中還展開了微妙的心理戰。特朗普表示：“我們已經就很多問題達成了協議，屆時將達成更多的協議。”習近平表示，美中關係總體保持穩定，但因爲兩國國情不同，難免有一些分歧，時而會有摩擦，這很正常。分析認爲，這是考慮到最近激化的貿易紛爭而做出的發言。華盛頓=常駐記者申晉宇、北京=常駐記者金哲中、李基旭記者 niceshin@donga.com、tnf@donga.com、71wook@donga.com