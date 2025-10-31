李在明與高市早苗首次會談……“同住一院的鄰居”要繼續合作



李在明總統和日本首相高市早苗30日下午在慶州會面，決定通過韓日穿梭外交延續友好合作基調。李在明總統強調，“韓日兩國作爲共同使用前院的鄰居，應該進行多種合作”，高市首相也迴應稱，“韓國是日本重要的鄰居和夥伴”。此次兩國首腦的會面是高市首相就任9天后首次見面兼首次會談，因此沒有提及歷史等敏感問題。



高市首相一直以來作爲政治人物表現出強硬保守的舉動，甚至被稱爲“女安倍”。她定期參拜供奉着太平洋戰爭甲級戰犯的靖國神社，還毫不猶豫地就獨島問題發表了強硬右派言論。因此，不少人擔心韓日關係改善的趨勢會不會被推翻，國家安保室長魏聖洛也因此急忙訪問日本，就韓日關係進行了協調。值得慶幸的是，高市早苗就任首相以來一直強調“韓日關係面向未來、穩定發展”。她在就任記者會上表示，“喜歡韓國紫菜、化妝品和電視劇”。



韓日之間雖然堆積了歷史等未解決的課題，但經濟安保等實質性合作的必要性很大。朝鮮與中國、俄羅斯之間的關係緊密和朝核高度化等東北亞局勢比任何時候都嚴峻，而且美國特朗普第二屆政府上臺後，韓日也需要共同思考面臨的挑戰課題。高市早苗首相就任後立即通過修改“安保三文件”推進上調防衛費，對此很多人擔心右傾化，但她也是爲了應對美國提出的增加防衛開支要求。



隨着特朗普第二任期的開始，韓美日前任領導人建立的“戴維營三角合作”體制的動力大幅減弱。由於特朗普總統與同盟也要先計算交易性的得失，韓日兩國有時在展開競爭的同時，還要在爭取美國合作的問題上攜手應對。在此基礎上，雙方還通過穩妥管理兩國關係、保持不倒退，同時冷靜的努力，交流未來合作願景，逐步建立互信。

