黃仁勛將赴慶州 稱“將有讓韓國國民欣喜的發布”

英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO，見圖）黃仁勛在出席"2025年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會"前夕表示，將加強與韓國國內企業的合作。28日（當地時間）黃仁勛在美國華盛頓舉行的英偉達開發者大會（GTC）上表示，"韓國的所有企業都是我的朋友和良好夥伴"，並稱"將有讓韓國國民和美國總統唐納德•特朗普真正高興的發布"。黃仁勛提及三星電子、SK集團等韓國企業，並表示"發布還需要等待幾天"。由於黃仁勛將親自出席31日在慶尚北道慶州舉行的亞太經合組織工商領導人峰會，因此有預測認為現場將有"驚喜發布"。業界認為，此次發布內容將是加強韓美民間半導體聯盟。英偉達可能宣布向國內企業供應自家人工智能（AI）半導體，並從三星電子或SK海力士采購高帶寬內存（HBM）、DRAM、NAND閃存等存儲器半導體的合作方案。由於英偉達正與現代汽車攜手培育AI人形機器人相關產業，因此也有預測認為將擴大機器人產業相關聯盟。此前，彭博社等外媒報道稱，黃仁勛在訪問期間計劃宣布與三星電子、現代汽車等國內主要企業簽訂新的圖形處理器（GPU）供應合同。彭博社報道稱，"對於難以進入中國市場的英偉達來說，與韓國企業的新合同將有助於擴大市場。"黃仁勛計劃在30日於首爾江南區COEX舉行的英偉達圖形處理器GeForce韓國上市25周年活動之前，與三星電子會長李在镕、現代汽車會長鄭義宣等人會面。31日，他計劃在慶州進行亞太經合組織工商領導人峰會特別演講。