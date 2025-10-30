李在明：“患難時刻的朋友纔是真朋友”……全球7家公司將在韓國投資13萬億韓元

亞太地區最大的經濟界人士活動“2025亞太經合組織（APEC）工商領導人峯會”29日正式拉開帷幕。李在明總統在當天的峯會演說中表示：“困難時刻的朋友纔是真朋友。每當危機時刻，相互攜手團結的相互信任是繁榮的捷徑。”在美國和中國都奉行本國優先主義、提高貿易保護主義壁壘的情況下，韓國政府提出了引領多邊主義合作的構想。李在明強調：“貿易保護主義和本國優先主義正在擡頭，合作、共贏、包容增長這句話聽起來可能很空，但越是危機，亞太經合組織的作用就越會發光。大韓民國20年前在釜山亞太經合組織會議上凝聚團結意志，今年再次作爲亞太經合組織主席國，將引領多邊主義的合作之路。”除李在明、擔任工商領導人峯會主席的大韓商工會議所會長崔泰源外，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等韓國主要企業的掌門人也出席了當天的開幕式。引領谷歌、亞馬遜雲服務、微軟等全球科技大企的管理層也出席了會議。美國總統特朗普當天在開幕式特別演講中表示：“（美國）與韓國的貿易協定也即將達成最終協議。（韓美）有着非常特別的紐帶，在造船領域也有合作。如果美國繁榮，我們的夥伴也會繁榮。”在當天以慶州亞太經合組織峯會爲契機舉行的“跨國企業投資夥伴關係”上，美國亞馬遜雲服務和法國雷諾等7家跨國企業宣佈了今後5年對韓國投資90億美元（約13萬億韓元）的計劃。投資將集中在人工智能、半導體、二次電池、未來汽車、生物等韓國政府重點培養的戰略產業上。參加當天活動的亞馬遜雲服務首席執行官馬特·加曼表示：“爲了擴充韓國雲計算基礎設施，計劃到2031年爲止進行50億美元以上的投資。”雷諾韓國的負責人尼古拉·帕里也表示：“韓國在未來汽車戰略中處於非常重要的位置。公司計劃投資把現有生產線轉換爲電動汽車新車生產設備。”慶州=尹多彬記者、世宗=鄭順九記者、慶州=朴鍾民記者 empty@donga.com、soon9@donga.com、blick@donga.com