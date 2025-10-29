孫興慜任意球處子球當選MLS“年度最佳進球”，亞洲球員首獲該殊榮

孫興慜（洛杉磯FC，照片）壹記美妙的任意球處子球，當選美國職業足球大聯盟（MLS）“年度最佳進球”。美國職業足球大聯盟總部28日通過官網宣布：“孫興慜在洛杉磯FC俱樂部的處子球將永載史冊。這位韓國超級球星在對陣達拉斯FC隊的比賽中打入壹記精彩絕倫的任意球，榮獲年度最佳進球殊榮。”孫興慜由此成為自1996賽季該獎項設立以來，首位獲此榮譽的亞洲球員，也是洛杉磯FC俱樂部隊史首位獲獎者。8月24日，孫興慜在對陣達拉斯FC隊的比賽中，通過壹腳直接任意球在個人美國職業足球大聯盟生涯第三場比賽中斬獲處子球。距球門約22米處，他右腳踢出的弧線球直掛球門左上死角，門將鞭長莫及。據足球數據專業媒體“FotMob”統計顯示，這記任意球的預期進球值僅為0.07，意味著每100次嘗試僅約7次能夠得分。“年度最佳進球”獎項由球迷投票產生。孫興慜以43.5%的得票率當選，效力於邁阿密國際隊的“足球之神”萊昂內爾•梅西以22.5%的得票率位列第二。本賽季常規賽，孫興慜貢獻9粒進球和3次助攻，目前正隨隊備戰美國職業足球大聯盟杯季後賽。西部聯盟排名第三的洛杉磯FC將於30日迎戰同聯盟第六名奧斯汀FC隊，進行季後賽首輪首回合較量（3場2勝制）。金正勛記者 hun@donga.com