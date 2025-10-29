三星首次公開展示三折智能手機 現代汽車介紹氫能與機器人技術

國內主要企業在慶尚北道慶州市舉行的“2025年亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人峰會（CEO Summit）”上公開創新技術與未來願景，展開技術外交。三星電子首次公開了屏幕可折疊兩次的“三折手機”實物，現代汽車展示了新型氫燃料電動汽車“全新NEXO”，吸引了全球企業家和外交使節的目光。三星電子28日在慶州市世博公園空氣穹頂舉行的APEC工商領導人峰會附屬活動“K-科技展示會”上展示三折智能手機。實物向外部公開尚屬首次，計劃展示至31日。但只能通過玻璃展櫃觀看實物，無法直接觸摸或操作。三折手機是三星電子的下壹代創新移動產品。它在可折疊壹次的手機基礎上進壹步進化。折疊時約為6.5英寸（對角線），展開後則變成類似平板電腦的10英寸左右大屏幕。比今年7月發布的Galaxy Z Fold（8英寸）大約2英寸。在本次展示中，折疊狀態和展開狀態的產品並列展示，可以比較大小差異。三星電子據悉，最早將於下月底舉行的三折手機發布活動中公開詳細規格。三星電子在全世界目光聚焦的APEC舞臺上公開應用尖端技術的三折手機，被解讀為對自身技術實力的強烈自信表現。評價認為，在全球可折疊競爭日益激烈的情況下，通過展示領先壹步的新產品，展現了鞏固移動領域技術霸權的意誌。現代汽車集團展示了氫能汽車、目的導向車輛（PBV）和機器人業務等。在慶州藝術殿堂，展示了下壹代氫燃料電動汽車全新NEXO。6月發布的全新NEXO是現代汽車自2018年後時隔7年推出的乘用氫燃料電動汽車NEXO的全面改款車型。現場還展示了起亞目的導向車輛電動化首款模型“PV5”和目的導向車輛模塊更換技術“易換”動作模型。此外，展示了實際應用於整車制造流程的“停車機器人”和小型移動機器人平臺“移動床”。活動場地部署了四足行走機器人“Spot”自由移動，吸引了參觀者的目光。LG電子通過世界首款無線透明電視“LG Signature OLED T”制成的超大型枝形吊燈介紹創新技術。枝形吊燈由28臺77英寸Signature OLED T以環繞燈光的形式組成，參觀者可以從360度任何方向觀賞影像。LG電子還在慶州藝術殿堂二樓大廳布置了展位，展示了在電機、壓縮機等數十年積累的核心零部件技術基礎上應用人工智能的“AI核心技術”。SK創新投入了20輛氫能接駁巴士用於APEC參會人員移動。計劃運營連接慶州、釜山、浦項等慶尚圈主要城市的氫能巴士，提高移動便利性。通過此次氫能接駁巴士支援，計劃積極向全球舞臺宣傳氫能生態系統的競爭力和環保性。GS加德士也在慶州藝術殿堂三樓以“可持續生活的能源”為主題，展示了GS加德士60年創新和未來能源戰略。展覽空間采用大型發光二極管（LED）屏幕與立面結合的未來型設計裝飾。各個區域以體驗型內容呈現GS加德士的未來願景和商業模式。李棟勛記者 dhlee@donga.com