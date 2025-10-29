韓國外交，如果想笑到亞太經合組織會之後



以美中日爲對象的慶州亞太經合組織（APEC）峯會外交戰的正式遊戲纔剛剛開始。直到關稅談判的最後階段一直向韓國施壓的特朗普、時隔11年再次訪韓的習近平、強硬右派高市早苗等，沒有一個好對付的對手。最重要的是，李在明總統就任5個月以來，韓美、韓中、韓日關係都處於不確定性的迷霧之中。



隨着韓美之間緊張的關稅談判的拖延，描繪同盟大局的藍圖變得模糊不清。韓中兩國站在宣佈“安美經中已經結束”的韓國和“不要站在美國一邊”的中國要求之間。石破時期“超越過去，走向面向未來的合作”的協議處於能否延續的十字路口。亞太經合組織會議外交戰的成敗，取決於能否消除美中日外交的迷霧。



第一道關口是韓美首腦會談。如果韓國無法承受最大爭論焦點的對美投資，還不如推遲協議。不過，在這種心理戰中，強化同盟核心軸對朝遏制力的討論被拋在腦後，令人擔憂。如果沒有美國的延伸威懾（覈保護傘），很難阻止朝鮮的對韓核威脅。儘管如此，自韓國政府上臺以來，韓美從未對此進行過集中討論。8月舉行首腦會談時，特朗普也沒有承諾延伸威懾。



美國的對朝政策也很模糊。特朗普是否認爲可以就沒有無核化的核凍結突然達成協議，以及是否存在解決朝核問題的構想，目前尚不清楚。據說，韓美兩國一致認爲，韓國將擁有更多的鈾濃縮權限。今後在協商修改原子能協定的過程中，重要的是不要出現國內一部分人的核武裝論，這會提高美國的警戒心。但如果特朗普容忍朝鮮擁核，對加強覈保護傘也不冷不熱，就會刺激不必要的核武裝輿論。這就是爲什麼此次會談應該成爲在無核化、遏制朝鮮核武器上確認緊密合作的場合的原因。



2016年因“薩德”報復而冷卻的韓中關係，經過尹錫悅政府後，調解兩國矛盾的外交已然不見。在與習近平的會談中，首要課題是重新恢復。近10年來一直暗中持續、成爲韓中合作絆腳石的限韓令也需要解決。



以韓美同盟爲中心、同時不與中國交惡的戰略，能否與中國提出的“不要參與美國對華遏制”要求找到交匯點，也將成爲關鍵。儘管美中暗示暫停關稅戰，但圍繞尖端技術和安保的霸權競爭是不可逆轉的趨勢。韓國必須明確表示，在關乎韓國未來的產業領域，不能再次發生像韓華海洋那樣與美國合作的企業遭到制裁的事情。對於與牽制韓美軍事力量不無關係的中國在西部海域建造固定物的行爲，也應從海洋主權的角度出發劃出不可接受的馬其諾防線。如果對此草草了事，就像李在明總統所說的那樣，韓國可能會被夾在美中兩塊“磨刀石”之間，陷入進退維谷的境地。



在韓美關係難言穩定的情況下，如果韓日關係也發生動搖，無異於失去了外交友軍。在與高市早苗的會談中，有必要提出韓日關係應度過搖擺不定的特朗普時代的“安保與經濟安全閥”這一願景。日本爲解決被朝鮮綁架者問題，一直在推動日朝對話。對於試圖通過拉朝鮮對話的韓國來說，在對朝政策上與日本有合作的餘地。韓日各自具有優勢的半導體等尖端技術供應鏈領域，也有廣闊的合作空間。首先要形成共識，即不能讓歪曲的歷史認知成爲合作的阻礙。



亞太經合組織會議是提升國格的機會，但與美中日的連鎖會談需要解決的問題很多。這也是決定李在明政府5年對外戰略方向的分水嶺。韓國是否具備爲此打下“外交基石”的能力，很快就會見分曉。

