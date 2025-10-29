“可以去朝鮮，也可以等着”……有必要鋪墊到這種程度嗎?



美國總統特朗普在29日至30日訪問韓國之前，再次向朝鮮國務委員長金正恩招手要見面。特朗普總統27日表示：“如果能和他對話就好了。因爲我會在韓國，所以可以直接去那裏（朝鮮）。”對於“是否會延長訪韓時間”的提問，他表示：“（韓國）是最後一站，容易得很。”意思是說，只要金正恩答應，無論是自己前往朝鮮，哪怕是延長日程等待，都願意見面。



到了這種程度，可以說幾乎是死纏濫打的水平了。特朗普總統一直吹噓自己與金正恩的兄弟情，此次又加上了“如果他願意”這樣的前提，也許只是隨口拋出的對朝姿態。但他在談到朝鮮時稱它“作爲某種核國家，擁有大量核武器”，似乎承認它的擁核地位；又稱“有（對朝）制裁。這是相當大的事情”，暗示要放寬制裁。這些言論足以讓人認爲，他爲了見上一面，什麼都願意做。



朝美首腦之間的閃電會晤能否真正舉行，還有待觀察。不過，特朗普總統如此拋出橄欖枝，金正恩想來不會一味保持沉默。無論是閃電般接受還是婉言拒絕，都大有可能作出反應。金正恩一個月前表示，“時間在我們這邊。如果美國放下無核化執念，就沒有理由不見面。”2019年6月的板門店會晤，也是特朗普總統突然提議後時隔32個小時舉行的。



不過，對於金正恩來說，可能會對特朗普總統言論的真實意圖進行復雜的盤算。確實，現在與6年前相比已大不一樣，金正恩底氣更足了。對朝制裁早已名存實亡，最近又通過北京和平壤的閱兵式展示了其與中俄比肩的地位。但即便如此，要讓他輕易推開或無限期推遲與超級大國總統見面的機會，也不是件容易的事情。



當然，爲了緩和韓半島緊張局勢，有必要與朝鮮進行對話。但是，如果從對話一開始就如此禮遇金正恩、爲他搭建華麗舞臺，這樣的方式可不好辦。尤其是，如果在會晤開始之前就呈現出接受金正恩所提條件的氛圍，那麼恐怕難以期待此後的談判會順利進行。喜歡“驚喜秀”的特朗普總統，或許會把會面本身包裝成成果，但對只能在一旁眼睜睜看着這場演出的韓國來說，恐怕是一件難受得要死的事情。

