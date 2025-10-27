美國施壓韓美關稅談判 李在明堅持“無法說服國民則不達成協議”原則

美國唐納德•特朗普總統於24日（當地時間）就韓美關稅談判表示，“只要他們準備就緒，我就（達成協議的）準備已就位。”這是在29日韓美首腦會談前夕，圍繞3500億美元（約504萬億韓元）對美投資基金問題，美方施壓要求韓方接受其要求。政府高層相關人士26日表示，“李在明總統確立了若無法說服國民則不達成協議的原則。”特朗普總統24日在總統專機“空軍壹號”上，針對“是否期待完成與韓國的關稅協議”的提問時稱，“（韓美關稅談判）已接近收官階段”，作出上述表態。特朗普行政當局高層相關人士在事前簡報中表示，“希望韓國在準備好接受我們認為適當的承諾後，能盡快與韓國簽署協定。”另壹方面，政府主張在亞太經濟合作組織（APEC）首腦會議期間舉行的韓美首腦會談中，關稅談判能否達成取決於特朗普總統。就對美投資基金而言，不僅在現金直接投資比重方面，在投資決策過程與收益分配方式等領域仍存在分歧，美方需要展現前瞻性姿態。政府高層相關人士表示，“雖努力至最後壹刻，但李在明總統強烈主張必須達成令兩國均能滿意的結果。”此外，國家安保室長魏聖洛當天在某廣播節目中談及關稅與安全聯合宣言發布可能性時稱，“也存在聯合事實清單（共同說明資料）”，“安全領域已就相關措辭基本達成諒解。關稅領域尚未形成共同文件。”他隨後就乏燃料再處理與鈾濃縮權限擴大問題表示，“正在要求獲得與日本同等待遇”，“美方已作出積極反應。”朴相勛記者、華盛頓=申鎮宇 常駐記者 tigermask@donga.com、niceshin@donga.com