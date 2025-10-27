特朗普：“朝鮮是某種核保有國”……提議與金正恩見面

美國總統特朗普當地時間24日稱朝鮮為“某種核能力擁有國”，如果朝鮮國務委員長金正恩和自己聯系，自己將與他見面。在兩天壹夜訪韓行程的前夕29日，特朗普發表了似乎承認朝鮮部分擁有核武器的發言，強調有意與金正恩舉行“突然會晤”。也有分析認為，特朗普有可能是故意提及朝鮮核能力，展示對金正恩的懷柔姿態。也有人擔心，特朗普政府實際上已承認朝鮮擁有核武器，是在暗示把方向從棄核轉向凍結核武器或核裁軍談判。特朗普當天啟程踏上馬來西亞、日本、韓國等亞洲之行，他在專機“空軍壹號”上被記者問到“是否計劃在韓國與金正恩見面”時，回答說：“如果他聯系我，我會的。”他還強調：“我和他的關系非常好。如果他想見面，我是敞開的。”針對有記者問及“朝鮮主張美國在進行對話之前，首先應承認自己是核擁有國”，特朗普表示：“他們（朝鮮）是某種核能力擁有國。我知道他們擁有幾個核武器。”今年1月份就職，特朗普已數次稱朝鮮為“核能力擁有國”。不過，也有分析認為，在即將訪韓之際作上述發言，不僅是在突然提議舉行會晤，而且事實上也承認了朝鮮的核能力，表明美國今後將走向核裁軍等“管理模式”的想法。對於特朗普的這壹講話，韓國政府的立場是“韓美兩國的韓半島無核化目標沒有改變”。外交部人士26日表示：“相關發言提到了朝鮮核能力高度化的事實。韓美兩國在韓半島無核化的共同目標下正在緊密合作。”在這種情況下，朝鮮中央通訊社當天報道說，朝鮮的美國通、外務相崔善姬將訪問俄羅斯和白俄羅斯。有分析認為，崔善姬在特朗普訪韓期間離開韓半島的可能性增大，朝美首腦會晤的可能性降低。有分析認為，朝鮮事實上對特朗普的提議表示拒絕。也有分析認為，這是試圖提高對美談判力。特朗普政府高層官員24日在網上媒體吹風會上表示，此次巡訪日程沒有確定與金正恩的會晤日程，同時表示“可能會發生變動”，打開了可能性。申晋宇 niceshin@donga.com