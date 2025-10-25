韓國綜合股價指數突破3940點，再創歷史新高……“4000點大關”近在眼前

美中首腦會談確定後，美國企業取得了“驚人業績”，美國股市颳起暖風，韓國綜合股價指數（Kospi）突破3900點，刷新了歷史最高值。韓國股市主板市場收盤價兩天內再次刷新了歷史最高值。三星電子和SK海力士的總市值突破1000萬億韓元。據韓國交易所24日介紹，韓國綜合股指比前一個交易日暴漲2.5%，以3941.59收盤。韓國綜合股指以上升1.24%的3893.23點開盤，盤中上升到3951.07點。前一天創下的盤中最高值（3902.21）僅隔一天，以收盤價爲準僅隔兩天就刷新了22日的最高值（3883.68）。雖然個人淨拋售超過2.003億韓元，但機構和外國人分別淨收購了1.4054億萬韓元和5755億韓元，拉高了韓國綜合股指。三星電子和SK海力士的市價總額也同時上升，歷史上首次超過1000萬億韓元。三星電子比前一個交易日上漲2.38%，達到9.8800萬韓元。SK海力士上漲6.58%，達到51萬韓元，創下了歷史最高值。韓國綜合股指之所以暴漲，可能是因爲白宮當地時間23日宣佈美國總統特朗普將於30日會見中國國家主席習近平，緩解了對美中貿易矛盾的擔憂。與此同時，由於美國英特爾、通用汽車等公司的良好業績，當天紐約股市的三大股指以強勢收盤。道瓊斯30產業平均指數比前一天上漲0.31%，以46734.61收盤。標準普爾（S&P）500指數也上漲0.58%，達到6738.44點，納斯達克綜合指數上漲0.89%，達到22941.80點。有人預測，即使美中貿易矛盾再次點燃，韓國綜合股指也將超過4000。三星期貨研究員鄭熙燦（音）分析說：“美國和中國在重大時期確定首腦會談，預計在年底前將起到確定股市方向性的重要作用。如果兩國矛盾得到緩和，年底前市場有望出現上漲行情；相反，如果局勢惡化，可能因擔憂貿易戰而導致投資情緒低迷。首爾大學經濟學部教授安東賢（音）表示：“問題是突破4000點以後，要觀察外國投資者的動向。如果外國人認爲韓國綜合股指沒有理由再上漲的話，有可能整理韓國市場。”李昊記者、世宗=金秀妍記者 number2@donga.com、lotus@donga.com