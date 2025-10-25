特朗普空出30日下午日程，是否與金正恩會晤備受關注

隨着美國總統特朗普確定訪問韓國的日程，是否與朝鮮國務委員長金正恩舉行突然會晤也備受關注。特朗普計劃從29日起對韓國進行爲期兩天的訪問，30日上午與中國國家主席習近平舉行首腦會談後，將於當晚啓程回國。特朗普多次表明有意與金正恩會面，因此有人提出，有可能在沒有另行安排日程的30日下午推進美朝首腦會晤。韓國統一部長鄭東泳24日在政府首爾大樓舉行的記者見面會上表示：“朝美兩國首腦不能錯過這個機會。必須下決斷。在其他時間推進朝美首腦會談，處理實務需要經過很多準備和討論，要比這次更難。”意思是說，應以特朗普時隔6年訪韓爲契機，推進美朝首腦會晤。特朗普2019年6月訪韓時，通過推特向金正恩提議舉行突然會晤，並在32個小時後在板門店舉行了會晤。鄭東泳表示：“朝美首腦會晤不僅有助於朝鮮的國際地位，還有助於保障朝鮮集中精神提高人民生活水平和發展和平穩定。雙方首腦都要做出決斷。我想對金正恩說，希望不要錯過這個機會。”鄭東泳稱：“針對朝美會晤的可能性，出現了各種跡象。”他表示，朝鮮最近在板門店內朝方建築板門閣一帶進行了美化工作。他說：“朝方正在朝方的板門閣地區進行美化工作等周邊整理工作。這是今年以來首次發現的動向。”此前，管轄板門店的聯合國軍司令部中斷了特朗普訪韓期間共同警備區的特別參觀。不過，韓國國家安保室長魏聖洛當天在龍山總統室吹風會上表示，“我們也關注朝美之間有什麼樣的動向，但據我所知目前還沒有新的動向”，與鄭東泳表現出溫差。有分析認爲，隨着朝鮮最近與俄羅斯的關係密切，朝美會晤的可能性不大。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“俄烏戰爭尚未結束，美國圍繞結束戰爭的矛盾正在持續，這種情況下，呼籲朝俄血盟的金委員長與特朗普總統會面，是很難想象的情況。”據朝鮮中央通訊社24日報道，金正恩前一天在悼念出兵俄羅斯犧牲者的戰鬥偉勳紀念館動工儀式上發表演講時強調，“平壤將永遠與莫斯科站在一起”。權五赫 hyuk@donga.com