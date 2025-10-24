李在明：“朝美首腦閃電會晤時，將積極援助”

“如果朝美能夠閃電式會面，我們將完全歡迎並積極援助。”李在明總統在23日公開的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中，被問到是否相信以亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，美國總統特朗普和朝鮮國務委員長金正恩的會面真的會發生。他雖然表示“可能性不大”，但作出了上述回答。特朗普2019年6月爲出席二十國集團（G20）峯會而訪問日本，通過社交媒體公開提議舉行美朝會晤，並在32個小時後在板門店與金正恩見了面。據悉，管轄板門店的聯合國軍司令部將在特朗普訪韓期間中斷共同警備區特別參觀，有分析認爲，這可能是在爲可能發生的朝美會晤留準備。李在明表示：“我相信特朗普總統有實現世界和平的意志。因此，我邀請他擔任‘和平調解人’的角色。”分析認爲，這是在朝鮮拒絕與韓國對話的情況下，邀請朝美領導人會面。對於“如果金正恩委員長現在在聽採訪，您想傳達什麼樣的信息”的提問，李在明表示：“我想這樣說：與對方見面並對話將成爲解決很多問題的第一步。”對於韓中關係，李在明表示：“雖然雙方有不同的理念和政治體制，但是不能排除中國。韓國因爲與美國是‘核心同盟（vital alliance）’，所以管理韓中關係的工作非常細緻。”他還說：“國家關係不能像刀子一樣，分割成哪個國家是朋友，哪個國家不是。不是那麼簡單的問題，是非常複雜的問題。”朴訓祥 tigermask@donga.com