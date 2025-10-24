執政黨內也有人提議辭職，國土部次官不能以道歉結束爭議



國土交通部第一次官李尚暻23日道歉說，“沒有充分理解有着買房夢想的國民立場”。這是因爲，李次官不僅主導了讓帶着全租保證金買房的“差額投資”變得困難的“10·15房地產對策”，還表示“如果攢夠錢，到時候再買房子就可以了”，但他自己通過差額投資獲得數億韓元利潤引來了越來越大的批評。



李次官的妻子去年7月以33.5億韓元的價格購買了位於京畿道城南市盆唐區柏峴洞的40坪型公寓，並在3個月後以14.8億韓元的保證金簽訂了全租合同。目前的市價約爲40億韓元，因此屬於帶着全租進行投資，獲得了超過6億韓元的利潤。李次官解釋說，以實際居住爲目的購買房子後，由於老房子賣不出去，所以全稅出租，並不是差額投資。但實際上兩者沒有區別。



問題的起因是，這樣的李次官19日在油管（YouTube）頻道上表示：“現在想買，壓力會很大。等市場穩定下來，攢多了錢，（買房的）機會自然就會回來。”有人指出，他自己帶着全租買了公寓，卻出臺阻止差額投資的對策，這是不是“只許州官放火，不許百姓點燈”?拿着租房人的保證金購買房子、積攢更多錢財後再貸款入住，對於這種通常的置業途徑，他一方面出臺政策把它視爲罪惡，另一方面自己卻以同樣的方式獲了利。



對於李次官的發言和解釋，執政黨共同民主黨內部也出現了“不合適”的評價。該黨最高委員韓俊鎬22日代替李次官道歉說：“因李次官的不當發言而讓大家擔心，真心對不起。”該黨國會議員朴智元23日表示，“本應該向國民好好說明的、身爲房地產負責人的國土部次官，自己擁有（公寓），卻對國民說些讓人厭煩的話，這能行嗎？”要求他辭職。



李次官是將首爾市全境和京畿道12個地區捆綁成“三重限制”對策的主管副部長。後續房地產對策也由他繼續主導。在宅地不足和流動性過剩等因素導致政策手段受限的情況下，核心政府官員的可信度和道德性勢必會對政策的成敗產生決定性影響。李次官因不慎重的發言和“只許州官放火，不許百姓點燈”式的解釋，連執政黨內部也失去了信任，因此，爲了房地產政策的成功，其主動辭職是最好的選擇。

