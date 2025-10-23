華爾街日報稱對韓國GDP6.5%的投資要求不現實

美國保守派經濟報刊《華爾街日報》於21日（當地時間）指出，唐納德•特朗普總統向韓國和日本要求的大規模投資資金“不僅是非現實的金額，且巨額資金可能遭濫用”。該報特別評論稱，特朗普向韓國要求的3500億美元（約合500.33萬億韓元）即使分三年支付，也達到國內生產總值（GDP）6.5%的規模，韓國實際難以承擔。與《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網等媒體相比，向來對特朗普總統批評態度相對溫和的《華爾街日報》此次也質疑其向盟國施壓對美投資的政策。《華爾街日報》在當日題為《關於特朗普總統的外國投資基金》的社論中指出，特朗普總統主張從韓國和日本分別獲得3500億美元、5500億美元（約合786.2萬億韓元）投資“既無先例，實現可能性亦渺茫”。該報還預測，若這筆資金不經聯邦國會審議而由總統擅自執行，將引發重大爭議。《華爾街日報》強調“從未有現任總統隨心所欲支配數千億美元投資的先例”，並表示，“負責管理此筆資金的商務部長霍華德•拉特尼克與財政部長斯科特•貝森特恐難回避政治壓力，被迫將資金投向由特朗普總統及執政共和黨密切人士經營的企業。”該報斷定，韓日投資資金不經國會批準等程序，僅憑特朗普政府核心人物裁量進行投資的做法有失妥當。《華爾街日報》著重指出韓國明年國防開支僅占GDP的2.3%。在此背景下，該報評估認為要求韓國三年內支付接近國防開支三倍、相當於GDP6.5%的資金實無可能。對於日本需承擔的5500億美元，該報說明即便分三年支付，每年也需支出GDP的4.4%。《華爾街日報》稱“韓日兩國官員需對選民負責”，並評價未能在眾議院確保過半數席位而組建少數聯合政府的日本新任首相高市早苗，難以相信其會在國民反對聲中支付5500億美元。該報還譏諷道，若美國在野黨民主黨推行此類政策，共和黨必將召開聽證會追究。但特朗普總統持續強調必將從盟國獲取投資。他同日於華盛頓白宮表示：“我們與韓國、日本的（談判）進展順利。若非有關稅措施，絕無可能促成此項（大規模投資）協議。”金聖模 mo@donga.com