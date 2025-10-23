美國媒體：“發現朝鮮東倉里有發動機試驗的痕跡……追加挑釁在即”

朝鮮22日進行李在明政府上臺後首次發射彈道導彈的挑釁，最近還在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場進行了發動機試驗。有分析認爲，朝鮮發射偵察衛星等追加挑釁可能迫在眉睫。美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間21日報道稱，對上月底和本月初拍攝的商業衛星照片進行分析的結果顯示，“發射場垂直髮動機試驗檯周圍的各種活動表明，最近進行了小型發動機的點火試驗。”從本月4日拍攝的衛星照片來看，在垂直髮動機試驗檯下端的排氣口發現了橙色殘留物和燃燒痕跡。“北緯38度”分析說，橙色殘留物來自發動機燃燒試驗時的燃料和硝酸或四氧化氮等氧化劑，燃燒痕跡似乎是在發動機尾氣的冷卻過程中產生的。此外，對9月27日和29日、10月4日拍攝的衛星照片進行比較可以發現，垂直髮動機試驗檯周邊的移動式起重機、裝載物品的卡車、裝有各種軟管及電纜推測物品的推車等到處移動。韓國國家戰略研究院導彈中心負責人張永根（音）表示：“據推測，這是朝鮮準備發射偵察衛星的跡象，很有可能在年內發射。”朝鮮在2023年11月聲稱將首顆軍事偵察衛星“萬里鏡-1號”送入軌道後，揚言要再發射3顆衛星，但去年5月發射一次失敗後，一直沒有出現過發射動向。韓國軍方內外認爲，以慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，預計將會舉行韓美、韓中首腦會談等。在這種情況下，朝鮮將展開炫耀存在感的武力示威。有人擔心，朝鮮將以時隔5個多月重啓彈道導彈發射爲開端，提高挑釁水平，以獲得美國等國際社會的核擁有國地位。也不能排除朝鮮試射本月10日在勞動黨建黨80週年閱兵式上公開的“火星-20型”新型洲際彈道導彈的可能性。韓國軍方高級官員表示：“朝鮮在閱兵式上公開‘火星-18型’洲際導彈兩個多月後進行試射的先例來看，不久後還會試射‘火星-20’型導彈。”這意味着，朝鮮可能判斷，如果在美國總統特朗普訪韓等引起世界關注的慶州亞太經合組織前後發射能夠打擊美國本土的新型洲際導彈，在中國和俄羅斯的默認下，可以鞏固“事實上核擁有國”地位，在對美核談判中佔據優勢。尹相虎 ysh1005@donga.com