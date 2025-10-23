APEC在即，朝鮮“射程包括慶州的導彈”

朝鮮22日在黃海北道中和郡一帶發射了兩三枚短程彈道導彈。這是李在明政府上臺後朝鮮第一次實施發射彈道導彈的挑釁。這也是朝鮮自5月8日向東部海域發射多枚疑似“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”和超大型火箭彈（KN-25）的短程導彈後，時隔5個多月再次發射違反聯合國安理會決議的彈道導彈。分析認爲，朝鮮此舉是針對在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會的武力示威，也是在美國總統特朗普以慶州會議爲契機在訪韓前夕展示存在感。據韓國軍聯合參謀本部透露，22日上午8時10分左右朝鮮在中和郡一帶發射導彈，導彈飛行約350公里後落在咸鏡北道內陸地區。韓國軍方認爲，朝鮮很有可能發射了去年9月18日發射的“火星炮-11丁-4.5型”。“火星炮-11丁-4.5型”是KN-23搭載重達4.5噸的超大型彈頭的型號，朝鮮一直主張其最大射程爲500公里。從發射導彈的中和郡一帶，到舉行亞太經合組織峯會的慶州和慶尚北道星州“薩德”基地分別相距440公里和370公里左右。韓國軍方消息人士表示：“從此次飛行距離來看，推測是搭載了去年9月發射的超大型級彈頭進行了性能測試。”在這種情況下，美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間21日報道稱，捕捉到了朝鮮最近在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場進行發動機試驗的情況。有分析認爲，朝鮮可能會通過發射衛星或在勞動黨建黨80週年閱兵式上公開的“火星-20型”新型洲際彈道導彈等提高挑釁水平。尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com