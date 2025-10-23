銀行向貸款公司提供資金獲利2.5萬億韓元 進行雙重利息生意

銀行向貸款公司提供資金並進行“雙重利息生意”的情況已被揭露。因貸款審查門檻較高而無法從銀行獲得資金的平民紛紛轉向高利率貸款公司，致使貸款公司從銀行低息借款後以高利率放貸。22日，國會政務委員會所屬國民力量黨姜敏國議員辦公室從金融監督院獲取的《2020年至2025年8月國內金融業貸款公司貸款現狀》數據顯示，第壹金融圈（銀行）與第二金融圈（儲蓄銀行•資本公司）向貸款公司提供的貸款金額達38兆1998億2000萬韓元。由此產生的利息收益共計2兆5409億韓元。其中銀行向貸款公司的貸款額去年為2758億韓元，而今年1至8月已達2370億韓元，相當於去年全年總額的86%。貸款公司貸款業務筆數最多的國策銀行是企業銀行，向貸款公司提供貸款金額最高的銀行是友利銀行。銀行向貸款公司發放貸款雖不違法，但過去銀行慣例上不承接此類業務。這是由於銀行在未能增加平民貸款的同時，向貸款公司提供資金存在爭議的普遍認知。金融監督院相關負責人說明：“以往銀行界普遍認為向貸款公司貸款有失妥當，但近來銀行轉向對貸款公司放貸的趨勢日益明顯，這主要是因為以弱勢群體為主的貸款公司用戶持續增加，導致貸款公司資金籌措需求不斷上升。”盡管銀行業依靠存貸利差擴大利息收益的質疑持續不斷，但繼家庭貸款之後又增加貸款公司貸款業務、從事輕松盈利的經營方式引發批評。姜議員強調：“銀行等正規金融機構向貸款公司提供周轉資金並賺取利息收益，是對公共責任義務的漠視。”祥明大學經營學系教授徐誌容（音）指出：“政府層面應通過政策金融手段，針對中低信用群體提供部分擔保等措施，促使更多中低信用者利用第二金融圈的中利率貸款業務，而非依賴貸款公司。”田柱英記者、姜禹錫記者 aimhigh@donga.com、wskang@donga.com