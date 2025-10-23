匯率超過外匯危機時期，是誰的責任？



2008年全球金融危機以後，“匯率戰”實際上已持續7年。美聯儲在2008年12月將基準利率下調至0.1%後，直到2015年12月才擺脫“零利率”凍結期。在此期間，美國的競爭對手中國、日本等世界主要國家爲了擺脫經濟蕭條，紛紛下調利率並釋放資金，使本國貨幣價值大幅下跌。都想通過降低出口產品的外匯標價來增加出口。二十國集團（G20）在15年前的這個時候在慶北慶州召開了財長和央行行長會議。爲了不讓各國過分調整匯率，當時甚至提出了“調整經常收支順差”的方案。



最近有人稱，匯率戰有可能再次打響。美聯儲上個月時隔9個月再次下調利率後，又在暗示將下調利率。中國目前雖然凍結利率，但有分析稱，年底可能會下調利率。因爲通貨緊縮壓力不容小覷，而且與美國之間的貿易矛盾可能會加劇。經濟越困難，各國就越容易陷入選擇降息而不是其他政策手段的誘惑。



如果匯率戰再次爆發，韓國還有餘力參戰嗎？韓元已經貶值。努力提高匯率的2010年，對美元平均匯率爲1150韓元，但今年已超過1430韓元。如果這種趨勢持續下去，今年的平均匯率將超過1998年國際貨幣基金組織外匯危機後的平均匯率（1394.97韓元）。但是，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數比年初下跌了9%左右。“弱勢美元”已很明顯，韓元價值卻一跌再跌，可見韓元是多麼不受待見。



韓元急劇貶值對出口來說是利好因素。實際上，國際貨幣基金組織外匯危機之後，韓國憑藉價格競爭力增加了出口，並以此爲基礎成功東山再起。但企業們認爲“韓元弱勢利好”並不都是好事。因爲主要出口國正在提高關稅壁壘。



通貨膨脹也是個問題。如果匯率上漲，進口物價就會上漲，國內企業的原材料支出負擔也會加重。進口物價的上漲隔一段時間會拉高消費者物價。如果貨幣貶值，資金肯定會涌入實物房地產。最終，即使今後爆發匯率戰爭，韓國也難以加入。由於財政困難，放鬆銀根也將有限，如果連貨幣政策也受到制約，該如何應對危機，令人爲難。



韓元價值爲何會跌至如此地步？通常，對美國基準利率追加下調的期待和對韓美關稅談判的擔憂被認爲是主要原因。國內因素則是去年12月戒嚴事態導致不安感高漲的問題。



比這更根本的是，韓國銀行有必要回顧一下過去利率上調時期動作是否敏捷。在零利率時代結束、全世界都在上調利率的時候，韓國銀行被“錯失上調利率機會”論所困擾。有言論稱，由於政治壓力，對上調利率感到負擔。如果當時積極應對，情況可能會有所不同。經濟趨於困難，中央銀行的作用愈顯重要。現在是時候着重接受“現在難以期待中央銀行的獨立性”這句話了。

