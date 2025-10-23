地方政府半數高官在首都地區擁有房產……房價怎能不兩極分化?



據調查，全國17個市長、道知事和副市長、副知事級廣域地方自治團體高層職位中，56%在首爾等首都地區擁有房產。他們在工作的地方自治團體以全租、月租租賃房子或居住在開銷地方政府預算的官邸，並用首都地區的房產享受房地產價格上漲的優惠。



地方政府48名高官中有27人在與工作地點無關的首爾市、京畿道、仁川市等首都地區擁有公寓、寫字樓等房地產。根據政府最近爲遏制房價上漲趨勢而出臺的“10·15房地產對策”，在被列爲土地交易許可區域等受限地區的首爾市全部25個區、鄰近京畿道12個地區擁有房產的人也多達19人。賣掉首都地區的房子、搬到工作地點的地方政府負責人只有大田市長李莊雨、忠北知事金榮煥等相對少數。



多數人沒有賣掉首爾等地的房子，而是繼續擁有並出租。京畿道知事金東兗租掉首爾市江南區其妻子名下的59.98平方米公寓，租用離京畿道廳較近的水原靈通區公寓。世宗市長崔旼鎬出租與妻子共同擁有的首爾市麻浦區57.38平方米公寓，居住在世宗的單獨住宅中。全北知事金寬永擁有京畿道城南市盆唐區117.52平方米的公寓，租用全北全州完山區公寓。



行政安全部3年前勸告廢除地方政府負責人官邸，但仍有不少人在使用地方政府預算運營的官邸。江原道知事金鎮臺在首爾市江南區擁有128.32平方米的公寓，全南知事金英錄在首爾市龍山區擁有100.29平方米的公寓，居住在官邸。首爾市長吳世勳出租江南區194.24平方米的多戶住宅，在龍山區漢南洞公館上下班。



地方政府高層不顧地區居民的強烈視線，維持首都地區的房子，是因爲期待今後房價會上漲，或者考慮任期結束後重返首爾。如果連應該全力發展當地的地方政府負責人也下注於首都圈房價上漲，還能期待消除首都地區和非首都圈的房價兩極化嗎?

