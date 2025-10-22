2025年美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽將上演“柳賢振老東家對決”。柳賢振（38歲•韓華鷹）曾效力的多倫多藍鳥隊（2020-2023賽季）與洛杉磯道奇隊（2013-2019賽季）將在本賽季爭奪美職棒大聯盟最高榮譽。兩隊在季後賽交鋒尚屬首次。多倫多藍鳥隊21日坐鎮主場羅傑斯中心，在美國聯盟冠軍系列賽（七戰四勝制）最終第七場比賽中，憑借喬治•斯普林格的逆轉三分本壘打，以4比3實現驚天大逆轉。當時球隊以1比3落後的第七局下半二人出局滿壘情況下，斯普林格面對對方替補投手愛德華多•巴薩德的第二記沈球直接拉向左外野，該球最終成功越過圍欄。作為首棒指定擊球手出戰的斯普林格除首局選到四壞球保送外，更在第六棒打者達爾頓•瓦爾肖安打時跑回本壘，此役參與了球隊全部得分。多倫多藍鳥隊此次晉級被譽為“秋季經典”的世界大賽，是自1993年以來時隔32年的壯舉。該隊1977年建隊，曾於1992、1993年連續兩個賽季登頂世界大賽，本屆季後賽將向隊史第三座冠軍獎杯發起沖擊。美聯冠軍系列賽最有價值球員獎（MVP）由在該系列賽7場比賽中取得26打數10安打（含3記本壘打）、打擊率0.385的小弗拉基米爾•格雷羅獲得。小格雷羅在本屆季後賽中展現出恐怖攻擊力，交出了打擊率0.442（43打數19安打）、6記本壘打、OPS指數（出壘率+長打率）1.440的亮眼數據。另壹方面，曾挑戰隊史首次世界大賽晉級的西雅圖水手隊，因斯普林格的壹記本壘打黯然告別季後賽舞臺。西雅圖水手隊在本論系列賽雖壹度以3比2領先，但接連失掉第六、七場比賽，最終遭對手逆轉。與多倫多藍鳥隊同年成立的水手隊，仍是美國職業棒球大聯盟30支球隊中唯壹壹支從未踏上過世界大賽舞臺的隊伍。多倫多藍鳥隊將於25日起，與去年世界大賽冠軍得主、國家聯盟冠軍洛杉磯道奇隊展開七戰四勝制的世界大賽對決。道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽中，以4比0的大比分橫掃本賽季美國職業棒球大聯盟勝率第壹（0.599）的密爾沃基釀酒人隊，早早鎖定世界大賽席位。誌在連續兩年蟬聯世界大賽冠軍的道奇隊，在與多倫多藍鳥隊的歷史交鋒中以19勝11負占優，本賽季對戰記錄亦取得2勝1負領先。趙英宇記者 jero@donga.com