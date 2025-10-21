美國防長赫格塞思將於下月初訪韓，正在推進訪問板門店

據悉，美國國防部長赫格塞思（照片）爲參加於慶州亞太經合組織（APEC）峯會結束後的下月初舉行的韓美安保磋商，正在協調訪問板門店共同警備區的方案。如果赫格塞思確定此行，他將是美國國防首長自2017年以後時隔8年訪問板門店。據政府消息人士20日透露，韓美正在協商赫格塞思訪韓期間訪問共同警備區的日程。據悉，管轄板門店的聯合國軍司令部計劃，包括亞太經合組織會議周在內，截止到11月3日暫停板門店特別參觀。有分析認爲，如果赫格塞思訪問板門店，韓國國防部官安圭佰將陪同前往。2017年10月，特朗普政府第一任期內，在朝鮮進行第六次核試驗、接連發射洲際導彈等將軍事緊張提高到最高水平時，時任美國國防部長馬蒂斯曾前往共同警備區向朝鮮發出警告。不過，目前美國的印太地區內政策和韓半島局勢等與8年前不同，美國國防首長會發出怎樣的對朝信息備受關注。特朗普總統不斷向朝鮮國務委員長金正恩發出對話邀請，金正恩也在上個月提及“美好回憶”並表示，“沒有理由不見面”。特別是，外界還捕捉到了特朗普政府準備在訪韓期間舉行朝美首腦會晤的動向。預計，赫格塞思訪韓期間，在美國國防部發布《國防戰略報告》之前，將再次提及爲集中牽制中國而分擔同盟負擔。也就是說，韓國政府根據美國的“同盟現代化”要求，已與美國達成協議，將國防開支上調至國內生產總值的3.5%。這種情況下，美國有可能強調加強韓國對朝力量的必要性。赫格塞思在5月舉行的亞洲安全會議（香格里拉對話會）上發表演講時，在談及印太同盟增加國防開支的必要性時，曾提到過朝鮮。據悉，在此次韓美安保磋商上，美國國防部預計會要求在韓美聯合聲明中明文規定擴大駐韓美軍的戰略靈活性，韓國軍方則已制定了維持2006年1月韓美外交當局商定的有關戰略靈活性問題的方針。當時外交當局之間的協議中包含了“韓國尊重駐韓美軍戰略靈活性的必要性，但在履行該協議時美國尊重韓國的立場”的內容，同年10月的安保磋商聯合聲明中還包含了“積極評價該協議”的字句。申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com