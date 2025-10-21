“安倍繼承者”高市早苗今日就任日本首相

日本自民黨總裁高市早苗（64歲）有望於21日登上日本第104任首相寶座。這是日本歷史上第一次出現女首相。自民黨和日本維新會在國會首相指名選舉前一天的20日就組成聯合政府達成了最終協議，決定在首相選舉中投票給高市早苗。自民黨（196席）和日本維新會（35席）的衆議院議席加在一起共231席，與過半數（233席）僅相差2席。但在在野黨候選人單一化告吹的情況下，預計高市早苗將在決選中獲得多數票，因此就任首相已成定局。本月4日爆出冷門的高市早苗在就任17天后出任首相，日本政局的不透明性也得到了緩解。被評價爲強硬保守傾向的高市早苗每年都參拜供奉着第二次世界大戰A級戰犯的靖國神社。但17日至19日，高市早苗沒有親自參拜秋季禮大祭，而是交納了貢品。據分析，這是考慮到保守色彩相對較淺或中立傾向的議員和周邊國家的反對。高市早苗繼承前首相安倍晉三的政策，被稱爲“女安倍”，在經濟領域強調放寬金融和擴大財政。對此，日本將高市早苗的經濟政策參照“安倍經濟學”稱爲“高市經濟學”。高市早苗就任首相前景明朗化的消息傳開後，20日日經225平均股指反映擴大財政等期待心理，首次突破了4.9萬大關。當天，日經指數比前一個交易日上漲1450.23點（3.05%），收於49032.38點。黃仁贊 hic@donga.com