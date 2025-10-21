現代汽車在《時代》雜誌“世界最佳企業”評選中位居亞洲整車企業榜首

現代汽車在美國時事周刊《時代TIME》評選的“世界最佳企業”中超越日本豐田，占據亞洲整車企業最高排名，彰顯了國際競爭力。據《時代》雜誌及業界20日消息，現代汽車在此次評估中位列第33位（91.36分），較豐田（第48位，90.42分）高出15個位次。與2024年第192位相比實現159位大躍升，成為韓國企業中唯壹進入前100名的企業。《時代》雜誌自2023年起與德國全球數據企業斯塔蒂斯塔（Statista）聯合評選年度“世界最佳企業1000強”。該評估基於員工問卷調查的職工滿意度、近三年銷售額數據的企業增長率、以及包含碳排放削減率與董事會性別多樣性在內的ESG（環境、社會、治理）透明度三項指標，按同等權重綜合計分，滿分100分。分析認為，現代汽車排名顯著提升得益於全球職工滿意度、持續銷售額增長及ESG舉措的協同效應。現代汽車銷售額從2022年的142萬億韓元增至2024年的175萬億韓元，增幅約23%；營業利潤同期從9.8萬億韓元增長至14.2萬億韓元，增幅約45%。現代汽車通過在韓國、美國、印度等主要生產基地簽署可再生能源采購協議，正逐步推進實現2045年碳中和願景的RE100目標。此外在此次評選中，英偉達與微軟分列第壹位和第二位。本次“世界最佳企業1000強”榜單中，除現代汽車外還有Kakao（第101位）、SK集團（第121位）、起亞（第166位）等共18家韓國企業入選。金在亨 monami@donga.com