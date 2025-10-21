韓國寄望於特朗普和金正恩的“閃電”會晤……後續應對怎麼辦?



美國總統特朗普本月底訪韓在即，朝鮮與美國突然舉行首腦會晤的可能性備受關注。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，美國政府一直在內部祕密討論特朗普訪韓時與朝鮮國務委員長金正恩見面的方案。有消息稱，聯合國軍司令部在特朗普訪韓期間將中斷板門店共同警備區的特別參觀，特朗普第一屆政府時期負責朝美事務的助理國務卿幫辦凱文·金不久將被任命爲美國代理駐韓大使。



特朗普一向喜歡無法預測的不確定性，人們自然會再次關注其訪韓之前朝美閃電會晤的可能性。就像2019年6月爲出席二十國集團（G20）峯會而訪問日本的特朗普突然提議舉行美朝會晤，32個小時後與金正恩在板門店會面一樣，此次也有可能在特朗普當場提議和金正恩突然答應後，再次上演一場外交活動。



不過，現在暴露出的動向是爲了以防萬一，很多人對能否實現會晤持懷疑態度。此次訪韓期間，特朗普的首要任務在於與中國國家主席習近平就貿易摩擦進行談判。他是否關注與金正恩的會晤還有待觀察。金正恩這次也不會輕易重演6年前那場毫無成果的會面。一般觀測認爲，即使是一場“作秀”，雙方的利益算計也須契合，但現在還爲時尚早。



但是，韓國政府似乎對朝美會晤頗爲期待。特朗普之所以關注美朝會晤，也是因爲李在明總統8月在華盛頓首腦會談上積極要求特朗普與金正恩見面。更何況，韓國統一部長鄭東泳認爲朝美首腦會晤的可能性很大，甚至表示：“會晤地點在板門店北側地區，李在明總統無需硬要參加。”這是無論如何都要打開對話之門的對朝焦慮的產物。



事實上，如果這種突然會晤成爲現實，其後續應對會成爲問題。金正恩已提出以“放棄無核化”爲對話條件，他會把會晤宣傳爲承認有核國家的出發點，韓國被排除在韓半島舉行的朝美會晤之外，在以後的談判中也可能被邊緣化。如果考慮到毫無準備和遠景規劃的“突然秀”帶來的餘波，韓國的對外政策絕不能寄託於這種魯莽的僥倖之舉。

