“紅褲子戰神” 金世煐王者歸來，在海南郡贏得LPGA巡回賽個人第13冠

“金世煐。”“南道之女”金世煐（32歲）沖破海上吹來的每秒5.6米強風，成功完成“冠軍推桿”後，約3萬名家鄉球迷不斷呼喊著金世煐的名字。這是她自2020年11月美國女子職業高爾夫巡回賽（LPGA）鵜鶘女子錦標賽以來，時隔約4年11個月再度奪冠。金世煐自己也仿佛沈浸在激動之中，多次仰望天空，高高舉起雙手。金世煐當天身著象征性的紅褲子，品嘗了久違的奪冠喜悅。金世煐在19日於全羅南道海南郡松樹灘高爾夫林克斯（標準桿72桿）舉行的美國女子職業高爾夫巡回賽寶馬女子錦標賽最終第四輪中，抓下6只小鳥球，吞下1記柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿。最終總成績為低於標準桿24桿的264桿的金世煐，以4桿優勢擊敗第二名畑岡奈紗（26歲，日本），登上冠軍寶座。獲得冠軍獎金34.5萬美元（約4.9億韓元）的金世煐表示：“此前經歷了很長壹段時間的低迷狀態期，時隔四年多再次品嘗到奪冠滋味，內心非常高興。”對金世煐而言，此次奪冠意義更加深遠。舉辦比賽的海南郡是金世煐家鄉全羅南道靈巖郡的毗鄰城市。飽受奪冠渴望困擾的金世煐，在家鄉土地上受到熱烈助威，成功實現美國女子職業高爾夫巡回賽累計第13場勝利。尤其是在第壹輪中打出低於標準桿10桿，創下球場紀錄，並以領先地位開啟賽事的金世煐，以“全程領先（輪次始終位居第壹）”的奪冠表現回報了家鄉球迷的支持。金世煐表示：“此次能夠在家鄉父老面前奪冠，簡直是上天賜予的禮物，希望明年再來這裏。非常感謝大家的支持。”海南郡=金正勛記者 hun@donga.com