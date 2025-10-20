犯罪團夥公然挑釁執法 趁夜穿越邊境潛逃越南

18日下午，柬埔寨首都金邊東南方向約160公裏處的南部邊境城市巴韋特。壹輛吉普車和兩輛面包車相繼停靠在越南邊境檢查站附近的食品店門前。後備箱內裝載著十余臺電腦顯示器和臺式主機，車內坐著數名當地居民與妝容濃艷的外籍女性。附近居民透露：“該地區頻繁停電，幾乎無需使用電腦。那類人群多數是受雇於戀愛詐騙等網絡犯罪團夥的華裔成員。”據調查，原先聚集在金邊、西哈努克港壹帶的網絡詐騙組織，近期為規避執法已向巴韋特等柬埔寨邊境地帶轉移。部分組織更將活動範圍擴大至越南、緬甸、老撾等跨境區域。盡管韓國政府正與柬埔寨當局強化聯合執法，但有觀點擔憂，核心團夥向鄰國轉移據點可能導致緝捕與受害者救援工作愈發困難。記者當日探訪的巴韋特，已被證實成為從金邊或西哈努克港潛逃犯罪分子的匯集點。此處距越南最大城市胡誌明市僅約66公裏，駕車僅需壹小時即可抵達。反映此現象的是，檢查站周邊道路排起跨境車輛的長龍。檢查站前十人中有約三人膚色與當地居民相異，且攜帶大量電腦設備。壹位巴韋特居民表示：“其中多數原屬大型犯罪園區的華裔成員。為規避檢查而利用俗稱‘漏洞’的非法通道，常趁夜潛逃越南或非法越境。”據悉，本月7日在越南發現的30余歲韓國女性遺體，正是在從柬埔寨前往越南途中於巴韋特附近遇害。另壹方面，從柬埔寨被遣返的64名韓國公民正接受警方調查，待確認其與犯罪組織關聯性及受害規模後，將決定是否實施逮捕。巴韋特=權九龍記者、徐智媛記者 9dragon@donga.com、wish@donga.com