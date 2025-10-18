鄭基宣升任HD現代會長……“進入第三代經營體制”

現代家族第三代、HD現代首席副會長鄭基宣（43歲·照片）17日升任會長。前任會長鄭夢準1988年爲了政治活動退出經營一線後，HD現代持續37年的專業經營人體制將轉換爲企業主經營體制。預計新成立的“鄭基宣”號將以造船業爲中心，集中準備集團的成長動力。HD現代17日公佈了包括鄭基宣升職在內的2025年社長團人事變動。鄭基宣自去年11月從副會長晉升爲首席副會長後，時隔一年登上了會長寶座。此次人事調整是在12月1日HD現代重工業和HD現代尾浦合併、明年1月1日HD建設機械和HD現代基礎設施合併之前，爲了使合併的協同效應最大化，比往年提前進行的。據分析，這是爲了應對重建美國造船業的韓美造船合作事業“讓美國造船業更加偉大”項目等急劇變化的對外經營環境而轉換了體制。鄭基宣是峨山財團理事長鄭夢準的長子，畢業於延世大學經濟學系，後在美國斯坦福大學獲得工商管理碩士（MBA）。2009年進入現代重工業企劃室財務組，曾擔任HD現代海洋解決方案代表，目前擔任HD現代和HD韓國造船海洋代表理事。鄭基宣多次證明了自己的經營能力。他在2016年主導造船器材專門企業HD現代海洋解決方案的設立，並使之成長爲市價總額11萬億韓元的集團內主力事業，2021年引領斗山工程機械的收購，把建設機械事業培養成集團核心事業。在此次人事調動中，鄭基宣還將擔任建設機械部門中間控股公司HD現代網站解決方案的共同代表，以克服最近萎靡不振的建設機械事業的危機。HD現代人士表示：“鄭基宣會長最近致力於確保人工智能、數字創新、環保源泉技術等未來增長動力。此外，爲了加強與決心重建造船業的美國合作，正在積極與美國主要人士見面。”此外，1978年進入公司、2019年就任會長後6年間引領HD現代的權五甲會長（74歲）被推舉爲名譽會長，並計劃在明年3月股東大會結束後辭去代表理事職務。HD現代的新代表理事內定由HD現代網站解決方案社長趙英哲（64歲）擔任。趙英哲晉升爲副會長，將與鄭基宣以共同代表體制領導公司。HD現代重工業副社長琴錫鎬（57歲）晉升爲社長，將與副會長李相均（64歲）一起擔任HD現代重工業共同代表。李相均也在這次人事調動中得到了晉升。HD現代表示：“此次人事調整表現出了在越來越激烈、多元化的國內外經營環境下，以新的領導能力開拓新時代的意志。以新舊管理層的協調與合作爲基礎，將成爲躍升爲世界最高綜合重工業集團的契機。”財界預測，從HD現代開始，主要集團的年末人事調動將比以前更快正式進行，人事變動幅度也會更大。金在亨 monami@donga.com