20多歲韓國年輕人面臨就業難與償債難雙重困境

上月20多歲韓國年輕人的就業人數比壹年前減少近15萬人，連續36個月呈下降趨勢。隨著青年就業不穩定長期化，20多歲的銀行貸款拖欠率也在所有年齡段中最高。尚未步入社會就被債務壓垮的年輕人在不斷增加。17日國家數據廳發布的《9月就業動向》顯示，上月20多歲就業人數為343.5萬人，比壹年前減少14.6萬人。就業率也降至60.7%，比上年下降0.2個百分點。在所有年齡段中，只有20多歲的就業率下降。這與整體就業率（63.7%）創下統計開始以來9月份最高紀錄形成鮮明對比。青年就業不穩定的原因是內需蕭條長期化，導致制造業、建築業等優質工作崗位持續萎縮。找不到工作的年輕人在償還貸款本金和利息方面遇到困難。根據國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行、農協銀行等五大商業銀行的《按年齡家庭貸款現狀》，截至今年6月底，20多歲家庭貸款拖欠率（拖欠1個月以上）平均為0.41%，在所有年齡段中最高。上月不工作也不進行求職活動的20多歲“休息中”青年人數統計為39.9萬人。雖比去年同期（41.6萬人）略有減少，但仍是歷年來9月份中第三多。姜禹錫記者、世宗=金秀賢記者 ﻿wskang@donga.com、newsoo@donga.com