

今年初，《2025職業棒球數據全書》問世。這是壹部以數據解讀韓國職業棒球的著作。包括正在執筆本期“光化門隨筆”的《東亞日報》體育部副部長黃圭仁在內的五位信奉“唯書籍可窺棒球堂奧”之人共同編纂了此書。



出版伊始，便聽聞日本棒球代表隊批量采購此書。據悉日方為閱讀韓文原版，還專門購置了搭載人工智能（AI）翻譯功能的智能手機。韓國棒球學會相關人士透露：“日本代表隊內部認為‘既然是與我們長期交鋒的對手，必須持續追蹤其聯賽趨勢與特性’。”



日本棒球代表隊素來重視文獻研讀。曾率領日本隊奪得2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍的前任主帥栗山英樹（64歲），本身就是著作等身的作家，累計出版書籍逾20部。大谷翔平（31歲•洛杉磯道奇隊）成為讀書愛好者亦是受栗山前主帥熏陶。現任主教練井端弘和（50歲）在指導少年棒球選手的特講中亦強調：“當今時代，任何致勝之道皆已公之於眾。若不持續學習，唯有落後壹途”，並大力倡導閱讀。



日本通過典籍研習棒球最顯著的轉變在於球速提升。2014年日本職業棒球快速球均速僅為每小時141.5公裏，與韓國（141.0公裏）相差無幾。歷經十年發展，去年日本均速（146.8公裏）已較韓國（143.5公裏）快出3.3公裏。



此差距當真舉足輕重？2023年世界棒球經典賽小組賽階段，所有參賽隊伍快速球系（四縫線、二縫線、沉球）均速達每小時147.6公裏。而晉級八強的球隊均速達150.6公裏，較整體均值快出3公裏。當時韓國代表隊均速僅145.8公裏，在20支參賽隊伍中位列第16，最終連續三屆折戟小組賽。



球速提升自然令擊球手應對維艱。今年日本12支球隊中，擊打率超過三成的選手僅3人，其聯賽快速球均速已攀升至147.1公裏。在球速更快（均速152公裏）的美國職業棒球大聯盟30支球隊中，擊打率超三成者亦不過7人。



反觀韓國職棒聯賽10支球隊，擊打率超過三成者竟達13人之多。韓國依然是投手難以壓制擊球手的聯賽。去年在日本樂天隊僅取得3勝6負、平均自責分6.72的龐塞（31歲），今年竟成為韓國韓華隊的代表投手，此事絕非偶然。



盡管形勢如此，眾多韓國棒球指導者仍忙於慨嘆：“私營訓練機構過分強調球速，致使投手基礎未固即登投手丘。”這種憂慮常與“投手須靠下肢穩固”的過時理論結合，往往直接轉化為要求球員進行長跑訓練。



誠然，閉目塞聽又豈止於棒球界？當今時代，昨日之標準答案常成今日之謬誤。棒球運動不過再次印證：未能洞察趨勢者，終將被時代淘汰。本文經中國制人工智能模型GLM 4.6潤色。快過球速的是技術，快過技術的則是止步求學之人的妄念。

