20多歲信用關注人羣激增——切勿落入“柬埔寨陷阱”



隨着生活物價和房價上漲、就業難等重疊，很多青年剛邁出社會第一步就陷入了債務的陷阱，無法擺脫。以今年6月底爲基準，5大商業銀行的家庭貸款滯納率中，20多歲人羣平均爲0.41%，在所有年齡段中最高。以某商業銀行7月份爲基準，20歲以下貸款者的信用貸款滯納率爲0.8%，是30-50多歲人羣的兩倍以上。拖欠6個月以上學費貸款的青年也接近5萬人，累計年債額超過2500億韓元。



因3個月以上無法償還金融公司的貸款而淪爲“信用受關注者”（以前稱“信用不良者”）的青年也在劇增。截至去年7月底，被備註爲信用受關注者的20多歲年輕人達6.6萬人，比2年半前增加25.3%。同期，全體信用受關注者增加8%，而20多歲人羣增至3倍。被排除在制度性金融體系之外的青年們，正在爲籌措急用資金而叩響非法私人金融的大門。



要想償還債務，就要有正經的工作賺錢，但就業形勢卻非常渺茫。據國家數據處透露，上個月15-29歲青年層的僱傭率爲45.1%，連續17個月呈下降趨勢。雖然最近整體僱傭情況有所改善，但唯獨青年的工作崗位持續乾旱。即使好不容易找到工作，大部分也是臨時工、合同工等收入低和不穩定，由於大企業偏好經驗職，想要獲得優質的新職員工作崗位，越來越難如登天。



最近韓國人在柬埔寨被綁架、監禁的案件劇增，根本原因是部分年輕人想輕鬆賺大錢的私慾，但同時也與因就業失敗而絕望的青年們容易被“提供高收入工作崗位”的誘惑所吸引有關。據稱，一些受被催還債困擾的年輕人，就因爲對方承諾掃清債務而選擇前往柬埔寨。不穩定的就業和收入、飛漲的住房和生活成本、不斷增加的債務，爲青年易於陷入犯罪誘惑創造了環境。



爲了走投無路的青年們，政府應該進行債務重組、恢復信用等量身定性的支持。從根本上講，應放寬阻礙企業投資和僱傭的限制，爲青年創造更多優質的工作崗位。不能放任失去夢想的青年淪爲“犯罪預備軍”。

