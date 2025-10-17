韓國科學技術院核能專業新生報考人數歸零 人才儲備萎縮引關註

今年韓國科學技術院（KAIST）秋季學期核能專業報考人數降至0名，此為四年來首次。據分析，這是由於核電產業不確定性增大導致報考中斷。有人擔憂，在政策混亂背景下，作為人工智能（AI）時代支撐激增電力需求的主要能源——核電技術的人才儲備正逐漸削弱。10日，據韓國科學技術院透露，在今年升入二年級的本科生中，秋季學期報考核能與量子工程學系的學生人數歸零，此為自2021年政府“脫核電”基調盛行以來時隔四年再次出現。去年秋季學期報考人數為4名。因此，今年核能專業學生僅以春季學期4名報考者告終。韓國科學技術院新生通過“無專業”招生方式入學，在二年級自由選擇專業。即便在2016年，該校年度核能新生仍有22名，但自2017年政府推行脫核電基調後，便降至個位數。學界擔憂，核電與政治議題交織導致不確定性增大，人才儲備正逐漸削弱。近日，氣候能源環境部長官金成煥表示，將重新檢討上屆政府制定的新建核電建設計劃。韓國科學技術院核能與量子工程學系教授尹鐘壹（音）表示：“每當政權更叠，能源政策便發生180度轉變，導致（核電產業的）不確定性過大。照此下去，20年後合格的核電技術人員也將消失。”世宗=鄭順九記者、世宗=金秀賢記者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com