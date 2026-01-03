文有賢完成職業首秀　自稱僅發揮三成實力

“超級新秀”文有賢（22歲，正官莊隊，見圖）終于迎來了職業首秀。1月1日，在首爾蠶室學生體育館舉行的對陣SK隊的職業籃球客場比賽中，文有賢在第壹節結束前3分5秒時，替換金英賢（35歲）登場，留下了職業生涯首次出場記錄。文有賢當天出場20分44秒，貢獻8分、3個籃板、6次助攻和2次搶斷，幫助球隊以71比65獲勝。作爲KT隊文正賢（25歲）親弟弟的文有賢，從去年高麗大學二年級開始，連續兩年當選大學籃球U聯賽男子組最有價值球員（MVP）。隨後，他提前申請參加2025-2026賽季新人選秀，並以第壹順位被選中。根據韓國籃球聯盟的規定，本賽季新秀球員在所有10支球隊均打完17場比賽後方可登場。然而，文有賢因腿筋受傷，在所有球隊打完25場比賽後才得以完成首秀。文有賢表示：“這段時間我壹直在刻苦鑽研如何在場上打好比賽。看到其他同屆球員都表現得非常出色，我也有壓力，但相信自己上場後可以做得更好。今天的比賽大概只發揮出了（我實力的）30%，比賽還有很多，今後可以打得更好。”他接著說：“對于等待我的球迷們，感激之情無以言表。今後我會保持健康，不受傷病困擾地站在球場上，請大家多多支持。”在文有賢首秀推遲期間，最受矚目的新秀球員是梁宇赫（18歲，韓國燃氣公社隊）。即將從三壹高中畢業的梁宇赫于去年12月4日在昌原對陣LG隊的比賽中完成了首秀，並由此成爲職業籃球曆史上第二年輕（18歲7個月1天）的首次出場球員。兩天後，他作爲首發對陣正官莊隊，拿下16分，創下了史上最年輕首發和兩位數得分的紀錄。截至新年第壹天對陣高陽索諾隊，梁宇赫場均貢獻8.5分、1.4個籃板和2.4次助攻。此外，出生于英國父親和韓國母親家庭的埃迪•丹尼爾（19歲，SK隊）以及前東部（現DB隊）主教練姜東熙的兒子姜成旭（21歲，KT隊）也被視爲本賽季值得關注的新人。丹尼爾作爲首爾龍山高中三年級學生，放棄大學直接穿上SK隊服，成爲首位以“本地球員”身份加入職業球隊的球員，以防守見長。而頂替受傷的金善亨（27歲）出任首發控球後衛的姜成旭，則被評價爲控球能力出色。趙英宇記者 jero@donga.com