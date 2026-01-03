Go to contents
演員邊佑錫爲兒科患者捐款1億韓元
演員邊佑錫爲兒科患者捐款1億韓元
Posted January. 03, 2026 09:04
Updated January. 03, 2026 09:04
塞弗倫斯醫院2日表示，演員邊佑錫（35歲，見圖）爲支持小兒青少年患者的治療等，捐款1億韓元。他于2024年也曾向該醫院捐款3億韓元。邊佑錫表示：“希望能爲小兒青少年患兒的治療和康複提供實質性的幫助”，“今後我將盡最大努力持續踐行分享。”塞弗倫斯醫院計劃將捐款用于小兒青少年患者的診療等方面。
趙維拉記者 jyr0101@donga.com
