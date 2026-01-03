美國硅谷革新金融第一原則：“爲了一次本壘打，允許99次失敗”

當地時間去年12月16日，位於美國加利福尼亞州硅谷附近山景城的機器人創業公司達斯蒂機器人。在這裏，長得像吸塵器一樣的小機器人正在白地上忙碌着。機器人經過的地方地面上，畫出了包含建築物外形、管道位置等的設計圖，上面刻着英語、西班牙語、韓語等多種語言的施工指南。不同國籍的現場工作人員可以不受語言障礙的影響進行工作。該機器人用於美國大型建設公司、數據中心、公寓等。該技術爲解決建設人力不足而誕生，比人工親自繪製設計圖的現有方式提高了數倍的業務效率。首席總監傑克·賴斯·戴維斯表示：“如果機器人準確地繪製設計圖，人們可以集中精力進行施工。”在建設機器人技術大放異彩之前，硅谷特有的“創新金融”成爲了堅實的燃料。這裏的創業者們異口同聲地表示：“投資者在創業初期的兩三年間不計較收益地給予支持。”硅谷金融生態界早就形成了“爲了一次本壘打，包容99次失敗”的文化。在創新金融的土壤中成長的谷歌、蘋果等大型科技企業成了支撐美國股市的支柱。最近美國股市連續3年上升20%左右，堅固增長的祕訣也可以在創新金融培養的創新企業的活躍中找到。相反，在創新金融基礎薄弱的韓國，不僅是感到侷限的創業家，就連想要尋找投資處的金融公司也紛紛轉向硅谷。