SK集團時隔8年擺脫支配結構風險

最高法院（大法院）在崔泰源SK集團會長與彩蝶藝術中心館長盧素英離婚訴訟中推翻二審判決，支持崔泰源壹方，SK集團對此表示欣慰。自崔泰源2017年7月向法院申請離婚調解程序以來，時隔約8年，他終於擺脫了與盧素英之間財產分割問題引發的支配結構風險。若維持上訴審（二審）判決結果，崔泰源可能需出售部分所持SK股份或通過抵押申請貸款。上訴審法院認定的盧素英財產分割份額為1.3808萬億韓元。據當時法院公布，崔泰源財產總額為3.9883萬億韓元，其中除股票外，房地產、現金等財產估值約5000億韓元。截至6月底，崔泰源持有SK株式會社17.9%股份，並通過此控制SK電訊、SK創新等主要子公司。財經界評價稱，此次判決將使SK集團減輕在盧泰愚政府時期憑借不正當支援擴張集團規模的嫌疑。該嫌疑指通信（SK電訊）等SK集團主力業務系通過盧素英父親盧泰愚前總統的秘密資金等政府不正當支援發展壯大。上訴審曾以盧泰愚前總統夫人金玉淑女士保管的“鮮京300億”備忘錄為依據，認定秘密資金流向SK集團，且盧素英壹方在SK集團擴張過程中貢獻較大。但最高法院撤銷上訴審判決並將案件發回重審，使SK集團經營權風險大幅降低。崔泰源本人也可擺脫個人事務困擾，更專註於人工智能（AI）業務擴張等集團經營當務之急。SK相關人士表示：“期盼通過此次判決消除‘SK集團依靠秘密資金成長’的誤解，恢復集團成員名譽與自豪感。集團今後將全力投身經營。”崔泰源受日本軟銀集團會長孫正義邀請前往美國總統唐納德•特朗普的私人別墅海湖莊園，已於當日經首爾金浦商務航空中心出境。盧素英方面律師表示：“無特別聲明。”朴賢益記者、朴鐘敏記者 beepark@donga.com、blick@donga.com